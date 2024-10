Fabio Di Giannantonio tomou a decisão de fazer a cirurgia em seu ombro esquerdo antes do fim da temporada da MotoGP. O piloto italiano sofreu um forte acidente durante o GP da Áustria em agosto, o que resultou em uma luxação e a perda da corrida no Red Bull Ring.

Depois de um check-up em Roma, os médicos e o piloto decidiram esperar para ver a evolução e, se necessário, fazer uma operação no final da temporada. Agora, a equipe precisa encontrar um substituto para o italiano e Valentino Rossi já tem um nome em mente.

Com seu afastamento apenas temporário, Di Giannantonio será, junto com os pilotos de fábrica Pecco Bagnaia e Marc Márquez, o único piloto da Ducati na próxima temporada com uma GP25 e tratamento de piloto de fábrica na equipe VR46.

Visando a recuperação completa antes da temporada de 2025, os médicos definiram uma data limite para que o competidor continuasse correndo em 2024. Di Giannantonio tem até o GP da Tailândia antes de precisar ir direto para Itália para a cirurgia.

Isso deixa a VR46 sem um de seus pilotos para as duas últimas corridas da temporada, na Malásia e em Valência.

"Queremos ter um piloto para as duas corridas e estamos conversando com a Ducati para saber quem pode ser adequado", disse um porta-voz da equipe de Valentino Rossi ao Motorsport.com.

Iannone é o escolhido

Os rumores começaram a rodar em torno do piloto da Ducati WorldSBK, Nicoló Bulega, e nas últimas horas o nome de Andrea Iannone foi adicionado à lista.

Além deles, o piloto de testes da Ducati, Michele Pirro, e o piloto satélite da Ducati SBK, Danilo Petrucci, podem estar sendo cogitados também.

"Queremos ter um piloto em ambas as corridas, Malásia e Valência, agora temos que ver se será o mesmo piloto em ambas as corridas ou se serão dois diferentes", explicou a equipe.

No entanto, conforme relata o GPone.com, tudo indica que Iannone será a escolha definitiva, pelo menos para a corrida de Sepang. Andrea disputou sete temporadas na MotoGP, quatro com a Ducati entre 2013 e 2016, conquistando sua única vitória no GP da Áustria do ano passado. Depois de deixar a casa de Bolonha, ele correu dois anos com a Suzuki, assinando com a Aprilia em 2019.

Naquele ano, precisamente no GP da Malásia, Iannone passou por um teste de doping, testando positivo, o que levou a uma proibição de quatro anos.

Depois de cumpri-la, nesta temporada ele voltou ao WorldSBK com a equipe Go Eleven da Ducati, onde conquistou sua primeira vitória em Aragón há algumas semanas, anunciando sua renovação para 2025.

"Ele faz parte da lista de quatro ou cinco candidatos, tomaremos a decisão junto com a Ducati sobre quem correrá em Sepang e Valência", disseram as mesmas fontes, embora tudo aponte para Iannone correndo em Sepang e, possivelmente, Pirro em Valência.

Martín x Bagnaia: QUEM SAI CAMPEÃO? Papo com Alan Douglas, ANÚNCIO, Moto1000GP, REVOLUÇÃO NO MERCADO

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Martín x Bagnaia: QUEM SAI CAMPEÃO? Papo com Alan Douglas, ANÚNCIO, Moto1000GP, REVOLUÇÃO NO MERCADO

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!