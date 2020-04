MotoGP: Iannone é suspenso por 18 meses em caso de doping

Após meses de espera, o piloto da Aprilia na MotoGP, Andrea Iannone, recebeu a decisão do seu julgamento. Pelo uso de esteroides anabolizantes, ele recebeu uma suspensão de 18 meses.

O piloto, que já venceu uma prova na MotoGP, testou positivo para um esteroide anabolizante durante um teste de rotina da Agência Mundial Anti-Doping (WADA), feito durante o GP da Malásia do ano passado. Uma segunda amostra também testou positivo.

Iannone havia recebido uma suspensão da Federação Internacional de Motociclismo durante as férias da MotoGP enquanto o caso era julgado, com o italiano submetendo amostras de seu cabelo - que supostamente seriam um modo mais eficaz de teste - como forma de tentar provar sua inocência.

O piloto da Aprilia sempre afirmou que era inocente, afirmando desde o início que a injeção do esteroide vinha de comida contaminada. Uma Audiência Disciplinar da FIM concluiu que Iannone havia consumido carne contaminada, mas que ele não poderia ser inocentado, e que servirá uma suspensão de 18 meses, iniciada em 17 de dezembro de 2019 e que seguirá até 16 de junho de 2021.

Iannone deverá apelar da decisão no Tribunal Arbitral do Esporte, apesar da data da audiência ainda ser incerta.

A decisão coloca uma dúvida quanto ao relacionamento de Iannone com a Aprilia, já que o chefe da equipe, Massimo Rivola, já havia afirmado nesse ano que uma punição longa do italiano deveria levar ao fim do contrato. O piloto de testes, Bradley Smith, deve ser chamado para ocupar seu luhar na equipe.

Apesar disso, a atual pandemia do coronavírus e o atraso forçado da temporada 2020 da MotoGP pode ajudar Iannone, caso ele consiga a audiência no Tribunal logo.

Iannone assinou com a Aprilia na temporada passada, após dois anos decepcionantes com a Suzuki. Em meio à uma campanha difícil, o italiano deu à equipe um sexto lugar na Austrália como o melhor resultado do ano.

Relembre a trajetória de Iannone na MotoGP:

Galeria Lista 2013 - Pramac Ducati - 12º 1 / 14 Foto de: Hazrin Yeob Men Shah 2013 - Melhor resultado: 8º na Austrália 2 / 14 Foto de: Pramac Racing 2014 - Pramac Ducati - 10º 3 / 14 Foto de: Bridgestone Corporation 2014 - Melhor Resultado: 5º em San Marino, Alemanha e República Tcheca 4 / 14 Foto de: Red Bull GmbH and GEPA pictures GmbH 2015 - Ducati - 5º 5 / 14 Foto de: Ducati Corse 2015 - Melhor resultado: 2º na Itália 6 / 14 Foto de: Repsol Media 2016 - Ducati - 9º 7 / 14 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2016 - Melhor resultado: vitória na Áustria 8 / 14 Foto de: Ducati Corse 2017 - Suzuki - 13º 9 / 14 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2017 - Melhor resultado: 4º no Japão 10 / 14 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2018 - Suzuki - 10º 11 / 14 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2018 - Melhor resultado: 3º em Austin, Jerez e Aragón 12 / 14 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2019 - Aprilia - 16º 13 / 14 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2019 - Melhor resultado: 6º na Austrália 14 / 14 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

