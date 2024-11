O CEO da Liberty Media, Greg Maffei confirmou que a empresa entrou com um pedido na Comissão Europeia na manhã de quinta-feira para obter aprovação regulatória para a aquisição da MotoGP.

Com a Fórmula 1 já em seu portfólio, a Liberty, no início deste ano, iniciou a compra da MotoGP e foi confirmado na semana passada que o negócio pode ser concluído até o final do ano.

A corporação midiática anunciou em agosto que estava vendendo uma participação de 825 milhões de dólares na F1 para financiar a compra do campeonato de motociclismo e agora disse na semana passada, durante reunião com acionistas para divulgação de resultados trimestrais, que "garantiu todo o financiamento para a transação da MotoGP".

Isso deixou a necessidade da aquisição ser liberada pela Comissão Europeia como o único obstáculo real a ser superado, dadas as críticas de que a Liberty criaria um monopólio ao possuir tanto a F1 quanto a MotoGP.

Em discurso apenas 24 horas após o anúncio de que deixaria seu cargo na empresa quando seu contrato expirasse no final do ano, Maffei confirmou que um pedido já foi apresentado à comissão.

"Apenas sobre a MotoGP por um momento, entramos com um pedido esta manhã junto à CE para aprovação regulatória e esperamos estar no caminho certo para receber isso até o final do ano", disse.

A Comissão Europeia confirmou ao Motorsport.com que a compra havia sido registrada e que as esperanças da Liberty de uma resolução no final do ano também estavam corretas.

"Podemos confirmar que a transação foi notificada em 14 de novembro de 2024 e que o prazo provisório para a Comissão tomar uma decisão nesse caso é 19 de dezembro de 2024", disse um porta-voz da Comissão Europeia.

Mais tarde, em seu discurso, Maffei voltou à MotoGP e explicou o raciocínio por trás de sua atração pelo investimento da Liberty.

"Deixe-me falar brevemente sobre o que eu espero que seja a nossa mais nova ação de automobilismo na MotoGP - é um grande esporte, realmente atraente", acrescentou.

"Mais de 60 graus de inclinação nas motos, mais de 220 milhas por hora [cerca de 354 km/h] de velocidade - esses pilotos são loucos. Há um número enorme de ultrapassagens, quase demais para contar, e são corridas de 45 minutos cheias de ação. O que é adequado para um público mais jovem, como é o caso".

"Quando você olha para o fim de semana, na MotoGP, realmente temos uma progressão de eventos de sprint, Moto2, Moto3 e, obviamente, a própria MotoGP. Essas séries de grande sucesso não são apenas importantes para criar o envolvimento dos fãs, mas também fornecem às emissoras até 25 horas de conteúdo que podem ser usadas no fim de semana".

"Trata-se de um excelente negócio; é uma rara oportunidade de adquirir um ativo de nível de liga global com direitos comerciais centralizados, fluxo de receita diversificado e lucratividade bastante alta".

"A base de fãs já estava crescendo antes do envolvimento da Liberty. No acumulado do ano, o comparecimento aumentou cerca de 9% em uma base comparável, e eles estão mantendo os níveis recordes que viram em 2023".

"O GP da França estabeleceu um recorde histórico de público na MotoGP, com 297 mil fãs. A audiência média na TV continua crescendo, e nossa audiência digital também aumentou cerca de 5%".

"Os fãs atuais são altamente engajados. 92% se identificam como ávidos e 82% dizem que assistem a mais de 75% de todas as corridas - mas também há uma oportunidade de monetizar melhor esses fãs e expandir para novos fãs".

A capacidade da Liberty de expandir a F1 deveu-se, em grande parte, ao aumento do interesse nos Estados Unidos, onde três etapas são realizadas atualmente e o número de fãs vem crescendo desde a introdução da série Drive to Survive, da Netflix.

Com Maffei falando em "expansão" para novos fãs na MotoGP, fica claro que a construção de uma corrida e de uma equipe atualmente sediada nos EUA fará parte do plano - mesmo que ele não esteja mais no comando para realizá-lo.

"Obviamente, os EUA têm sido uma parte enorme de nossa história na F1 e acreditamos que há potencial para fazer o mesmo na MotoGP", acrescentou.

"Há uma oportunidade de envolver os fãs do nosso estilo de vida, especialmente nos EUA, e aproveitar algumas das histórias e o sucesso de marketing que tivemos na marca F1, que acreditamos ser bastante eficaz aqui nos EUA".

"Olhando um pouco mais para os EUA. Já temos uma corrida nos EUA, em Austin. Temos uma equipe americana, a Trackhouse Racing, e contamos com o envolvimento de fabricantes de equipamentos originais, como a Harley Davidson".

"Mas esperamos mais interesse dos fabricantes de equipamentos originais. Esperamos mais interesse dos parceiros dos EUA, e isso será parte do que nos impulsiona", conclui.

