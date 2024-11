O GP Solidário de Barcelona da MotoGP teve um começo agitado. A primeira sessão de treinos livres precisou ser completamente interrompida por conta de uma bandeira vermelha após seis minutos dos 45 programados. Isso se deu por conta de um acidente entre companheiros de equipes, Pedro Acosta e Augusto Fernandez.

Acosta e Augusto, da Tech3, sofreram uma colisão imprevisível quando faziam as curvas 5 e 6 do circuito de Montmeló, o que fez com que ambos caíssem e fossem parar na área de escape. Felizmente, os pilotos não sofreram danos graves à primeira vista, mas as motos acabaram em uma bagunça, como pode ser visto no vídeo a seguir.

Acosta, o "Tubarão de Mazarrón", estava pilotando na parte interna da pista, quando não mediu bem a ação e tocou seu companheiro de equipe. O espanhol foi imediatamente para o asfalto, e o maiorquino seguiu o exemplo, indo para a grama e não conseguindo manter o controle de sua KTM.

Ambos os pilotos se levantaram rapidamente após o incidente para tentar recuperar suas motos, mas acabaram retornando à garagem para pegar a segunda unidade. No entanto, a direção de prova optou por mostrar a bandeira vermelha para que a pista pudesse ser limpa, devido a todas as peças que haviam sido deixadas lá como resultado do que aconteceu.

A equipe Tech3 agora terá que trabalhar nas motos acidentadas para deixá-las prontas para o restante do GP. O lado bom para os dois pilotos é que o chefe da equipe, Hervé Poncharal, mostrou seu bom senso de humor e foi diligente em relação ao que aconteceu. Ele pôde ser visto na produção internacional até mesmo brincando, rindo e depois fazendo uma cara triste e fingindo estar chorando.

