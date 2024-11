O piloto da equipe de fábrica da Ducati, Francesco Bagnaia, acredita que fez um "trabalho melhor" do que Jorge Martín, da Pramac, em termos de resultados puros na temporada de 2024 da MotoGP, mas ficaria "feliz" se seu rival fosse coroado campeão.

Bagnaia está prestes a perder o título de campeão de pilotos para Martín no confronto final deste fim de semana em Barcelona, tendo ficado 24 pontos atrás na classificação.

Embora o italiano tenha mostrado uma forma sensacional na Ducati este ano, vencendo 10 dos 19 GPs realizados até agora, uma série de acidentes e erros foram sua ruína, incluindo a queda durante um ponto crítico do campeonato na corrida sprint do GP da Malásia.

Mas o bicampeão da categoria rainha acha que seu desempenho tem sido superior ao de Martín, que venceu apenas três vezes na corrida de domingo neste ano, e que a falta de consistência o deixou atrás do piloto da Pramac no campeonato.

Ao ser perguntado se Martín merecia mais o título este ano, Pecco disse: "Acho que nós dois merecemos o título por causa do que fizemos".

"Sem dúvida, em termos de erros, eu cometi muitos [erros] e, se você quer ser campeão, precisa ser mais preciso, mais consistente, e Jorge foi mais consistente do que eu".

"Em termos de resultados, está claro que fizemos um trabalho melhor porque ganhei 10 corridas aos domingos e seis corridas aos sábados. Portanto, em termos de resultados puros, fizemos um trabalho muito bom".

Jorge Martin, Pramac Racing, Francesco Bagnaia, Equipe Ducati Foto de: MotoGP

"Mas acho que nós dois merecemos o título. O que eu quero dizer é que será estranho [perder o título depois de vencer 10 corridas]".

"Mas, em [qualquer] caso, [se] Jorge ganhar o título, ficarei feliz por ele, porque nos conhecemos há muito tempo e estou feliz que um piloto que conheço muito bem mereça o título".

Bagnaia e Martín estavam em posições opostas no final da temporada do ano passado em Valência, com o último enfrentando um déficit de 21 pontos em relação ao seu rival da Ducati.

Isso levou Martín a fazer alguns jogos mentais ao longo do fim de semana, incluindo segui-lo na pista durante algumas sessões, mas Bagnaia deixou claro que não recorreria a essas práticas em Barcelona.

"A única coisa que farei é que, se ele começar [a corrida] atrás de mim, eu não o pressionarei", disse ele.

"Mas não. Sei perfeitamente que, do meu lado, os jogos mentais não estão funcionando. Por isso, nunca quis fazer, nunca fiz e continuarei fazendo meu trabalho, porque acho que Jorge entendeu, com base na experiência do ano passado, que ele só perdeu tempo fazendo isso".

"É melhor fazer seu trabalho e preparar tudo perfeitamente e depois decidir na corrida".

MARI BECKER SEM CENSURA: o CAOS em SP, F1 na Band, DRAMAS de 2024 e AUGE de Verstappen contra Norris

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

MARI BECKER SEM CENSURA: o CAOS em SP, F1 na Band, DRAMAS de 2024 e AUGE de Verstappen contra Norris

Your browser does not support the audio element.

COMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!