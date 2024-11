MotoGP: Bagnaia é o mais rápido do TL2 em Barcelona; Martín é 5°

Francesco Bagnaia, da Ducati de fábrica, foi o mais veloz do segundo treino livre do GP da Solidariedade da MotoGP, em Barcelona, com volta de 1min38s918. Jorge Martín, da Pramac, ficou em quinto.

Os classificados para o Q2 do treino classificatório do sábado são Bagnaia, Bezzecchi, Espargaró, Zarco, Martín, Vinãles, Álex Márquez, Marc Márquez, Acosta e Bastianini.

Como foi o TL2 de Barcelona?

A segunda sessão catalã começou bem menos caótica que o TL1 de mais cedo, com alguns pilotos diminuindo os tempos, mas com Marco Bezzecchi mantendo 1min39s829 na liderança por boa parte da sessão, enquanto os candidatos ao título, Martín e Bagnaia, com performances tímidas no início.

Apesar disso, duas quedas marcaram a primeira metade do treino: Franco Morbidelli, na curva 2, e Augusto Fernández, a segunda queda do dia e no mesmo local, na curva 5, mas dessa vez sem levar outro piloto ao chão.

Bagnaia e Martín melhoraram os tempos faltando 35 minutos para o fim, subindo algumas posições na tabela, mas longe da volta marcada por Bezzecchi.

Depois de meia hora de sessão, os pilotos começaram a serem mais ousados e melhorar os tempos aos poucos, mas ainda sem superar o tempo do italiano da VR46 e mudando pouco a tabela. Destaque ao Maverick Viñales, da Aprilia, que melhorava os tempos em sequência e se mantinha como segundo mais rápido.

Faltando 20 minutos para o fim, a maioria pilotos foram aos boxes para o momento decisivo do TL2, em que iriam tentar melhores tempos e garantir a posição no Q2 do classificatório. Perto dos 16 minutos restantes, aos poucos os motociclistas voltaram para pista.

Depois de muito tempo, o tempo de Bezzecchi foi superado pelo líder do campeonato, Martín, chegando em 1min39s652 e com sede de diminuir ainda mais. Rapidamente, Vinãles e Espargaró superaram Martín, mas o piloto da Pramac volta à liderança, com 1min39s214.

E, surpreendendo o grid, Johann Zarco conseguiu a volta mais rápida, subindo do fundo do grid e marcando tempo de 1min39s197, coroando uma sexta-feira de ouro para Honda.

Mesmo com poucas mudanças no topo dos tempos, os cinco minutos finais foram difíceis para Martín, que ficou atrás de uma fila de motos e que parece não ter voltado tão concentrado para melhorar volta.

Bezzecchi e, logo em seguida, Bagnaia, marcaram as voltas mais rápidas da sessão, diminuindo para 1min38s918. No minuto final, Joan Mir caiu na curva 10, cancelando uma sequência de voltas mais rápidas.

