Greg Maffei, CEO da Liberty Media, empresa proprietária da Fórmula 1, anunciou a saída do cargo executivo no final de 2024. No seu cargo, de forma interina, ficará John Malone, atual presidente da corporação midiática.

Maffei ainda permanecerá na Liberty, como consultor sênior, a partir de 1º de janeiro de 2025 para apoiar a transição da diretoria da companhia. Ele foi uma das forças motrizes para a compra dos direitos da F1, em 2017.

No início deste ano, a companhia também anunciou que iria adquirir a MotoGP e adicioná-la à sua ampla gama de propriedades de entretenimento.

O americano, que ingressou na empresa de investimentos americana em 2005 e se tornou seu CEO em fevereiro de 2006, deixará o cargo após optar por não renovar seu contrato que estava expirando

"Em nome da diretoria da Liberty Media, gostaria de agradecer ao Greg por sua liderança, criatividade e dedicação", disse Malone, em comunicado.

"Desde que ingressou na empresa em 2005, Greg tem estado na vanguarda da empolgante evolução do ciclo de vida da Liberty. Ele aumentou nossa base de ativos e tornou a empresa melhor e mais valiosa para os acionistas, supervisionando simultaneamente cinco empresas públicas distintas".

"Especialmente após os anúncios das transações de hoje, nossa empresa está mais simples e mais focada do que nunca, o que é um ponto final perfeito para a carreira bem-sucedida de Greg na Liberty. Desejo a Greg sucesso contínuo à medida que ele embarca em seu próximo capítulo e agradeço seu apoio contínuo como consultor".

MARI BECKER SEM CENSURA: o CAOS em SP, F1 na Band, DRAMAS de 2024 e AUGE de Verstappen contra Norris

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

MARI BECKER SEM CENSURA: o CAOS em SP, F1 na Band, DRAMAS de 2024 e AUGE de Verstappen contra Norris

Your browser does not support the audio element.

COMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!