MotoGP: Márquez diz que “dormirá bem” após tentativa de retorno

Marc Márquez, disse que "dormirá bem", sabendo que não poderia correr no GP da Andaluzia neste fim de semana.

O piloto da Honda quebrou o úmero direito em uma forte queda no GP da Espanha no fim de semana passado e passou por uma cirurgia na terça-feira.

Acreditando que poderia correr em Jerez neste fim de semana para a segunda etapa de 2020, Márquez voltou e passou no exame médico na quinta-feira, embora tenha ficado de fora na sexta-feira como parte de um compromisso com a Honda.

Nos TL3 e TL4 do sábado, Márquez conseguiu um total de 28 voltas ao longo das sessões e ficou "surpreso" por poder rodar na faixa de 1m37s.

No entanto, no TL4, ele notou que a força de seu cotovelo diminuiu e a situação se tornou "perigosa", o que o levou a se retirar do final de semana após apenas uma volta Q1.

Comentando sobre sua tentativa de retorno, Márquez disse: “Após a cirurgia, vi que havia uma pequena possibilidade de correr, então precisei tentar e quando você é um esportista, quando se apaixona por algo.”

"Hoje vou dormir bem porque tentei, não foi possível, mas o que fiz foi seguir meu corpo e meu corpo disse 'você deve tentar'."

“Esse era o plano, tentei no sábado de manhã, verifiquei minhas condições na pista. E, honestamente, foi muito bom, fiquei meio surpreso de andar nos 1m37s.”

“À tarde, comecei novamente, e no primeiro stint [no TL4] me senti bem e até o ritmo com o pneu usado, fiquei meio surpreso.”

“Mas, por alguma razão, depois que parei nos boxes, saí novamente e imediatamente e parece que perdi a força no cotovelo. Isso se tornou perigoso. Foi o que fiz durante toda a semana, segui meu corpo e naquele momento meu corpo disse 'pare'.”

"Parei nos boxes, disse à Honda que tentaria o Q1 e, se tivesse a mesma sensação, desistiria."

Márquez explicou que seu acidente no domingo passado foi resultado de ele acreditar que seu "trabalho estava feito" quando ficou atrás de Maverick Vinales, no domingo passado.

"No domingo passado eu gostei muito da moto. Você não pode imaginar como", disse ele. "O erro veio quando eu disse 'ok, o trabalho está feito'. Cheguei lá e já estava atrás de Viñales e disse 'ok, o trabalho está feito’.”

“[Fabio] Quartararo estava, em algumas voltas, impossível [pegar], cinco segundos à frente. E eu disse 'tudo bem, o trabalho está feito, vou seguir Viñales e ultrapassá-lo no final'.”

“Naquela curva, a única diferença é que sempre a cada volta eu fazia por dentro. Naquela volta, não fiz a curva, apenas toquei a linha branca e, de repente, as duas rodas se foram.”

"Claro, foi um erro, mas isso é algo que pode acontecer nas corridas e é preciso aprender.”

Márquez insistiu que o valor do campeonato de 2020 não será diminuído caso ele a perca.

"Se você é campeão, é porque fez algo melhor que os outros", disse Márquez. "O valor é o mesmo. Isso é uma coisa. Claro, se eu sou um dos oponentes, você sempre gosta de correr contra eles e ter todos eles na pista e lutar, para ganhar um campeonato com todos eles na pista.”

"Mas se alguém se machuca, a culpa não é sua e o valor do título é o mesmo, independentemente.”

