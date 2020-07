Quartararo vê erro de Viñales e é pole do GP da Andaluzia; Márquez não participa de treino

A fase de Fabio Quartararo é iluminada. Após a vitória no GP da Espanha no fim de semana passado, o francês conquistou neste sábado a pole position para a o GP da Andaluzia, também em Jerez.

Quartararo cravou 1min37s007 no Q2 e viu Maverick Viñales superar sua marca, mas o espanhol da Yamaha excedeu o limite da pista na curva 7, tendo seu tempo excluído. O piloto da moto #12 sairá na segunda posição. Francesco Bagnaia fechará a primeira fila.

Valentino Rossi mostrou bom ritmo e será o quarto na largada deste domingo.

Marc Márquez chegou a fazer os TLs 3 e 4 neste sábado, mas acabou desistindo de fazer o Q1 e seria o último do grid. Pouco depois do quali, a Honda anunciou que o espanhol não correrá.

O Treino

No Q1, Miguel Oliveira foi o mais rápido, com 1min37s355. Franco Morbidelli foi o segundo colocado e seguiu para o Q2, sendo 0s157 mais lento que o português. Marc Márquez, que fez os dois treinos livres do dia, deu apenas uma volta durante o Q1, foi direto para os boxes e abandonou a sessão em seguida.

Com o cronômetro quase zerado, Alex Márquez caiu na curva 5, tendo feito o último tempo entre aqueles que foram à pista. Com isso, a dupla da Honda dividiria a última fila neste domingo, mas após o quali foi definido que o hexacampeão da MotoGP não correrá.

Andrea Dovizioso foi apenas o quarto mais rápido e largará da 14ª posição.

No Q2, Maverick Viñales começou ditando o ritmo com 1min37s217 e baixou ainda mais sua melhor marca com 1min37s102, em seguida. Francesco Bagnaia era o segundo, Fabio Quartararo era o terceiro até a primeira metade da sessão decisiva.

Após parada nos boxes, Quartararo desbancou o tempo de Viñales, com 1min37007. Enquanto isso, Pol Espargaró caia na curva 2.

Com o cronômetro zerado, Viñales conseguiu tempo abaixo do francês, mas excedeu os limites da pista na curva 7, dando a pole para Quartararo. Mesmo assim ele conseguiu a segunda posição, com Bagnaia fechando a primeira fila. Valentino Rossi largará da quarta posição.

A largada para o GP da Andaluzia acontece neste domingo, às 9h, horário de Brasília.

Grid de largada

