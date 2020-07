MotoGP: Rossi diz que campeonato não acabou para Márquez

Não é de surpreender que a maioria das perguntas que os jornalistas fizeram a Valentino Rossi neste sábado tenham girado em torno de Marc Márquez e de sua decisão de não participar da corrida em Jerez, o GP da Andaluzia.

Rossi, que depois de abandonar no domingo passado devido a um problema técnico em sua Yamaha, tem os mesmos pontos que Márquez no campeonato (zero), não descarta a possibilidade de o piloto da Honda recuperar o terreno perdido nos compromissos que ainda precisam ser disputados.

Para Rossi, o segredo é saber como Maverick Viñales, Fabio Quartararo e Andrea Dovizioso estarão, os três que no momento demonstraram ter mais opções para complicar a vida de Márquez.

"Tudo vai depender dos pontos adicionados por Fabio, Maverick e Dovi. O campeonato é curto, mas Márquez mostrou na primeira corrida que ele era o mais rápido de todos. Acho que a campeonato ainda não acabou”, disse.

"Acho que a decisão dos médicos foi um pouco extremada. Mas ver como ele está depois de uma operação como a que ele passou é incrível, como ser humano”, acrescentou Rossi. "Para mim, se Márquez corre ou não, isso não muda nada para mim."

Aos 41 anos, Rossi vai abrir a segunda fila, e está se preparando para um verdadeiro inferno, com temperaturas que neste domingo podem exceder os 40 graus.

“Acho que amanhã enfrentaremos a corrida mais quente de nossas vidas. A situação está um pouco no limite”, disse o número #46.

De qualquer forma, Rossi ficou satisfeito com a mudança de dinâmica aplicada na garagem: "Melhoramos e estou em boa posição para lutar por pódio, mas meu ritmo no momento não me permite alcançá-lo."

