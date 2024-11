A equipe Tech3 recebeu a garantia de que o principal projeto de MotoGP da KTM permanecerá "intocado", apesar de a empresa estar enfrentando uma grande crise financeira.

No início desta semana, o Pierer Mobility Group revelou que está em discussões, tanto com o proprietário, Pierer Bajaj AJ, quanto com os credores existentes para garantir um empréstimo a curto prazo para resolver questões financeiras na "faixa de três dígitos de milhões".

As vendas da empresa caíram 27% no primeiro semestre de 2024, e também foi relatado que o mercado não teria um desempenho tão bom quanto o esperado na segunda parte do ano.

Em resposta, a Pierer Mobility AG reduziu o número de pessoas que fazem parte de sua diretoria de seis para duas. Houve cortes de empregos em outros lugares também, com 309 pessoas demitidas na região da Alta Áustria no primeiro semestre do ano e mais 200 pessoas perdendo seus empregos em agosto, a maioria no país alpino.

Agora, apenas alguns dias depois de anunciar a necessidade de mais fundos, a marca austríaca anunciou outras medidas de redução de custos. Estão planejadas mais 300 demissões, enquanto a produção será interrompida em janeiro e fevereiro e as horas de trabalho serão reduzidas.

Na montagem de motocicletas, o número de turnos será reduzido de dois para um. As linhas de produção serão completamente fechadas no início de 2025. Cerca de mil trabalhadores ficarão em casa por dois meses e receberão um salário por uma semana de 30 horas.

Também foram tomadas medidas para reduzir o estoque, pois as vendas na Europa e nos EUA ficaram abaixo das expectativas. Os números de vendas no segmento de bicicletas elétricas também foram motivo de preocupação, com os armazéns cheios. A produção está programada para recomeçar em uma operação de turno único a partir de março.

A dívida líquida da empresa subiu de menos de 300 milhões de euros no final de 2022 para 1,5 bilhão de euros em meados de 2024. O preço das ações da KTM perdeu cerca de 90% de seu valor desde seu pico, em fevereiro de 2022.

Ainda não se sabe como a situação financeira do Pierer Mobility Group afetará seus programas de automobilismo. Do ponto de vista do marketing, o foco está de volta em sua marca principal, a KTM, com a GasGas e a Husqvarna ficando em segundo plano. Por exemplo, apenas três pilotos da KTM competirão no Rally Dakar 2025, em janeiro.

O programa MotoGP, o maior e mais caro de todos para a empresa, não está em risco no momento. "Nunca é uma boa notícia quando você lê algo assim, é claro", disse o chefe de equipe da Tech3, Herve Poncharal, ao site irmão do Motorsport.com, Motorsport-Total.com.

"Mas se olharmos para todo o setor de mobilidade, todos estão sofrendo. As marcas alemãs de automóveis sempre foram muito fortes e agora vemos o que está acontecendo com a Volkswagen. Isso nunca aconteceu antes. Todos estão sofrendo financeiramente - a indústria automobilística e a indústria de motocicletas".

"Tenho grande respeito por Stefan Pierer e Hubert Trunkenpolz [chefes da KTM]".

"Falei com Hubert há alguns dias. Ele me disse que o pior já passou. Eles me disseram que estão confiantes de que tomaram as decisões certas.

"Agora eles precisam tomar decisões dolorosas. Isso diz respeito ao número de funcionários, à redução da capacidade de produção e aos cortes de preços para reduzir o estoque. Essas são as maiores dificuldades no momento".

"Há efeitos nas corridas, mas eles me disseram que não querem tocar na MotoGP. Isso seria um erro, pois a MotoGP é o carro-chefe. Essas são as palavras de Stefan e Hubert. Eles são os chefes.

"Prefiro ouvi-los em vez de ler um artigo no jornal. Pergunto à fonte. Eles me garantiram que não tenho com o que me preocupar. Sim, eles sofrem e precisam tomar decisões dolorosas, mas isso faz parte da administração de uma empresa. A vida tem seus altos e baixos".

No próximo ano, a Tech3 representará novamente as cores laranja da KTM, tendo promovido a marca GasGas da empresa em 2024. No início de 2021, a KTM estendeu seu contrato com a Dorna Sports, promotora do MotoGP, para participar do campeonato até o final de 2026.

