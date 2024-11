MotoGP revelará nova logo após corrida de domingo em Barcelona

A MotoGP revelará sua nova logotipo após a tradicional festa de gala de fim de temporada em Barcelona, no domingo. A categoria rainha está pronta para entrar em uma nova era em 2025, com a Liberty Media pronta para concluir a compra de uma participação majoritária na Dorna até o final do ano.

Mas essa não é a única coisa que está mudando na MotoGP, com o campeonato pronto para mudar a identidade visual no próximo ano. No centro da mudança estará o novo logotipo, que será revelado no domingo por volta das 21h, no horário local (17h no horário de Brasília), em Barcelona.

Originalmente, a MotoGP deveria realizar seu evento de premiação pós-temporada no circuito de Valência, mas o cancelamento da corrida fez com que o evento fosse transferido para o Museu Nacional de Arte da Catalunha, localizado na montanha de Montjuic, em Barcelona.

O logotipo, criado pela agência Pentagram, também será divulgado pelo campeonato nas redes sociais e nos portais.

Jorge Martin, Pramac Racing Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Desde a criação do campeonato em 1949, o logotipo da série só foi alterado duas vezes, embora o último ajuste tenha sido uma mera atualização do design original.

Até 2001, o logotipo era baseado no acrônimo da Federação Internacional de Motociclismo (FIM). Em 2002, coincidindo com a introdução do nome atual da MotoGP, o logotipo foi completamente reformulado, com uma bandeira quadriculada sendo o elemento central do novo design. Ele foi modificado mais uma vez antes de 2007 e permaneceu o mesmo desde então.

Mas, nesta ocasião, as mudanças não se limitarão apenas ao logotipo, mas também incluirão a tipografia padrão, com um estilo que lembra o usado atualmente pela Fórmula 1, que também é de propriedade da Liberty Media.

