MotoGP: Martín crava pole em Valência; Quartararo supera Bagnaia

Na manhã deste sábado, foi realizado o treino de classificação para o GP da Comunidade Valenciana da MotoGP, etapa final da temporada 2022, na qual se decide o título entre o francês Fabio Quartararo, da Yamaha, e o italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia.

E quem ficou com a pole position no circuito Ricardo Tormo foi o espanhol Jorge Martín, da Ducati. Entre os postulantes à taça deste ano, o atual campeão mundial, Quartararo, levou a melhor e larga à frente de Bagnaia. O francês sai do quarto posto e o italiano, do oitavo.

Queda de Bastianini

No Q1, os pilotos capazes de avançar à disputa pela pole position foram o espanhol Maverick Viñales, da Aprilia, e seu compatriota Álex Rins, da Suzuki. Italiano da Ducati, Enea Bastianini 'bateu na trave' em terceiro, além de ter caído nos instantes finais da primeira parte do quali. Veja abaixo:

Veja a tabela de classificação do quali para a etapa de Valência:

