Francesco Bagnaia chega a Valência com a faca e o queijo na mão para conquistar seu primeiro título na MotoGP, liderando com 23 pontos de vantagem para Fabio Quartararo com 25 ainda em jogo. Mas após terminar a sexta-feira atrás do rival, ele admitiu que o pensamento no campeonato limitou sua performance nos treinos livres de hoje.

Para que o piloto da Ducati conquiste o título, basta ele terminar em 14º ou acima no domingo, independente dos resultados do rival. No combinado do dia, eles terminaram lado a lado, com Quartararo em oitavo e Bagnaia em nono, separados por apenas 0s050.

Tendo terminado o TL1 em 17º enquanto Quartararo foi o mais rápido, Bagnaia admitiu que a sensação na moto não foi das melhores, conseguindo reverter para o TL2. Só que ele admite que a situação do campeonato o fez ficar receoso na hora de fazer voltas rápidas na sessão.

"Eu estava sofrendo esta manhã, melhorei minha sensação para a sessão só que não foi suficiente", disse Bagnaia após o TL2. "A tarde foi igual, eu comecei melhor que pela manhã, mas a sensação não era das melhores".

"Mas na segunda saída eu já consegui me aproximar da frente, com um ritmo similar ao de Fabio e Marc [Márquez]. Foi uma boa saída e as coisas melhoraram. Mas aí na hora das voltas rápidas foi bom, só que eu sentia uma limitação porque não queria cometer erros como em Sepang".

"E hoje era fácil de cometer um erro, com o vento. Então eu aceitei ser um pouco mais lento em certas partes da pista porque eu estava sofrendo para entrar com mais velocidade nas curvas. Algo está me limitando. Mas não tanto hoje".

"Minha sensação não era a melhor no começo. Como sempre a moto é bem diferente da do ano passado, e nesta pista eu senti mais isso, porque na frenagem eu estava sofrendo mais que o normal. E a aderência traseira era baixa. Trabalhamos nessa direção e melhoramos bastante";

"Mas ainda estamos devendo e, para a hora das voltas rápidas, pensar no campeonato me limitou mais".

Francesco Bagnaia, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Questionado pelo Motorsport.com se ele teria que abordar de forma mais cautelosa a classificação do sábado, Bagnaia acrescentou: "Vou tentar estar no Q2. Isso é o principal. Acho que com a melhoria de hoje conseguirei estar no top 10".

"Sobre o ritmo, na segunda saída eu fiz 16 voltas com o pneu traseiro e o ritmo era bom. Estava muito próximo de Fabio, que é o mais rápido no momento mas, em comparação a ele, estávamos a apenas 0s050".

"Eu vou tentar fazer um bom ataque amanhã pela manhã. Teremos que ver as condições porque estará mais frio, mas com menos vento, então talvez seja melhor para nós".

Já Quartararo sente que tem mais para dar com a Yamaha para a classificação, mas descartou sugestõs de que está tão nervoso quanto Bagnaia.

"É normal. Por que eu estaria nervoso?", disse. "Eu já disse para minha equipe e meus amigos que vou com tudo nessa corrida. Independente do que acontecer nos divertiremos na noite de domingo, mas não vou sair daqui sem tentar antes".

