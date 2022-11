MotoGP: Rins supera rivais e vence em Valência; Bagnaia é campeão

Carregar reprodutor de áudio

Na manhã deste domingo, foi realizado o GP da Comunidade Valenciana da MotoGP, última etapa da temporada 2022 da categoria rainha da motovelocidade mundial. E quem ficou com o título foi o italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia, da Ducati.

Francesco Bagnaia, Ducati Team, conjunto multicampeão da MotoGP 2022 Photo by: Camille Debastiani

Com isso, a categoria de elite do motociclismo global volta a ter um italiano campeão do mundo com uma moto fabricada na Itália pela primeira vez desde Giacomo Agostini, 50 anos depois da façanha feita pela lenda da motovelocidade em 1972.

Além disso, a Ducati conquista as três taças de '22, também triunfando entre equipes e construtoras. Para confirmar sua conquista, Bagnaia fez uma corrida segura após largar em oitavo. De todo modo, Pecco chegou a batalhar (confira no vídeo abaixo) com seu rival pelo título, Fabio Quartararo.

O campeão de 2021 precisava de uma combinação improvável de resultados, o que acabou não ocorrendo. Ainda assim, boa prova do francês da Yamaha, que se manteve próximo às posições de pódio durante a maior parte da corrida. Também teve boas batalhas com Brad Binder.

O GP em Valência

No fim das contas, o piloto sul-africano da equipe KTM oficial de fábrica superou Quartararo, cruzando a linha de chegada em segundo no circuito Ricardo Tormo. Quartaro foi o quarto e Bagnaia, o nono.

O grande vencedor foi o espanhol Álex Rins, que liderou com a Suzuki desde a largada, na qual teve um grande salto inicial para despachar o pole, seu compatriota Jorge Martín, que fechou o top 3 com a Pramac Ducati. Após se classificar na primeira fila, o espanhol Marc Márquez, da Honda, caiu.

