A MotoGP segue com a temporada 2021 neste fim de semana, com o GP da Catalunha, sétima etapa, no circuito de Barcelona. O líder Fabio Quartararo chega em um bom momento, abrindo quase uma corrida de vantagem no Mundial de Pilotos para o novo segundo colocado, Johann Zarco, após a queda de Francesco Bagnaia em Mugello.

E o francês da Yamaha chega em uma pista onde possui um bom retrospecto. Em 2020, Quartararo triunfou na Catalunha em cima de Joan Mir, reassumindo temporariamente a liderança do Mundial, antes de sua sequência de resultados ruins que o deixaram apenas em oitavo na classificação no final do ano.

Para a Ducati, o momento é de recuperar o espaço perdido na última corrida. Enquanto Zarco chega 24 pontos atrás, Bagnaia não está muito longe, em terceiro, a 26 do rival.

O final de semana também será importante para dois campeões mundiais: Marc Márquez e Valentino Rossi. O espanhol correrá em uma das pistas que mais conhece no campeonato em busca de um resultado positivo, após cair nas duas últimas provas.

Já Rossi se encontra em um momento crucial para a definição de seu futuro. No pior início de temporada de sua carreira, o multicampeão está na sequência final de provas antes da pausa de verão da MotoGP, quando deverá tomar a decisão sobre seguir no grid em 2022 ou se aposentar no fim do nao.

O final de semana em Barcelona traz também a segunda etapa do Mundial de MotoE, que conta com o brasileiro Eric Granado no grid. Após uma estreia decepcionante em Jerez, com uma queda enquanto liderava a prova, Granado deu a volta por cima em Le Mans, vencendo a segunda de sete etapas da temporada.

No momento, Granado é o quarto na classificação com 28 pontos, 13 atrás do líder Alessandro Zaccone.

Confira os horários do fim de semana, incluindo a programação da MotoE, e não perca a cobertura do Motorsport.com.

Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 04h55 Treino Livre 2 Sexta-feira 09h10 Treino Livre 3 Sábado 04h55 Treino Livre 4 Sábado 08h30 Fox Sports Classificação Sábado 09h10 Fox Sports Classificação (MotoE) Sábado 11h10 Fox Sports Corrida Domingo 08h Fox Sports Corrida (MotoE) Domingo 11h Fox Sports

