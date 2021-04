Após uma etapa movimentada em Portugal há duas semanas, a MotoGP está de volta neste fim de semana em um de seus palcos mais tradicionais: Jerez de La Frontera, para o GP da Espanha, primeira das quatro provas no país ibérico ao longo de 2021. E o evento conta também com a abertura da temporada da MotoE, que terá novamente Eric Granado no grid.

Em Portugal, tivemos a segunda vitória de Fabio Quartararo na temporada, mantendo o domínio da Yamaha, que venceu todas as provas até aqui. Agora, o francês é o novo líder do campeonato, com 61 pontos contra 46 de Francesco Bagnaia da Ducati, em segundo.

Vencedor do primeiro GP no Catar, Maverick Viñales não foi bem em Portimão e, por isso, é o terceiro, com 41 pontos, um a mais que o então líder, Johann Zarco, que não pontuou em Portugal devido a uma queda.

Algo para ficar de olho no GP da Espanha é a performance de Marc Márquez. O hexacampeão retornou ao grid em uma das pistas que mais demanda fisicamente dos pilotos e não decepcionou, apesar de não ter disputado a etapa de Portugal no ano passado. Agora, Márquez correrá em um local onde está mais acostumado.

E o fim de semana traz também o início da terceira temporada da MotoE, categoria de motos elétricos que integra a programação do Mundial. O brasileiro Eric Granado volta a integrar o grid, tendo como principais rivais os campeões das temporadas anteriores: Matteo Ferrari e Jordí Torres.

Na pré-temporada, realizada mais cedo neste mês em Jerez, o brasileiro foi o mais rápido dos testes, batendo o recorde da pista com as motos da categoria.

Confira os horários do fim de semana, incluindo a programação da MotoE, e não perca a cobertura do Motorsport.com.

Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 04h55 Treino Livre 2 Sexta-feira 09h10 Treino Livre 3 Sábado 04h55 Treino Livre 4 Sábado 08h30 Fox Sports Classificação Sábado 09h10 Fox Sports Classificação (MotoE) Sábado 11h05 Fox Sports Corrida (MotoE) Domingo 05h05 Fox Sports Corrida Domingo 09h Fox Sports

