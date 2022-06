Carregar reprodutor de áudio

O favoritismo foi confirmado. Aleix Espargaró pode ter sofrido, mas garantiu a pole para o GP da Catalunha, nona etapa da temporada 2022 da MotoGP. Mas o espanhol da Aprilia não deve ter vida fácil no domingo, tendo ao seu lado na primeira fila dois rivais na luta pelo título: Francesco Bagnaia e Fabio Quartararo.

Fecham o top 12: Johann Zarco, Fabio DiGiannantonio, Jorge Martín, Álex Rins, Maverick Viñales, Luca Marini, Pol Espargaró, Jack Miller e Takaaki Nakagami.

Q1

Assim que o cronômetro iniciou a regressiva de 15 minutos, 14 dos 15 pilotos foram rapidamente à pista para a primeira saída. Participaram dessa primeira parte do treino: Maverick Viñales, Enea Bastianini, Joan Mir, Marco Bezzecchi, Franco Morbidelli, Brad Binder, Takaaki Nakagami, Miguel Oliveira, Andrea Dovizioso, Michelle Pirro, Darryn Binder, Remy Gardner, Raúl Fernández e Stefan Bradl.

Previsto para disputar o Q1, Álex Márquez não chegou a ir à pista, devido ao forte acidente sofrido minutos antes, no TL4. O piloto da LCR Honda foi levado ao centro médico para uma avaliação.

No final, Maverick Viñales terminou na frente marcando 01min39s216 para garantir a primeira vaga do Q2, tendo ao seu lado Takaaki Nakagami, com um tempo de 01min39s223.

Veja como ficou o grid de largada entre os pilotos que não passaram para o Q2, de 13º a 25º: Marco Bezzecchi, Enea Bastianini, Brad Binder, Miguel Oliveira, Joan Mir, Franco Morbidelli, Andrea Dovizioso, Remy Gardner, Stefan Bradl, Michelle Pirro, Darryn Binder, Raúl Fernandez e Álex Márquez.

Q2

Maverick Viñales e Takaaki Nakagami garantiram o direito de disputar disputar a pole position com os dez melhores nos primeiros treinos livres do final de semana: Aleix Espargaró, Johann Zarco, Jorge Martín, Francesco Bagnaia, Jack Miller, Fabio Quartararo, Luca Marini, Pol Espargaró, Álex Rins e Fabio Di Giannantonio.

Em um final emocionante, Aleix Espargaró confirmou o favoritismo, terminou à frente com um tempo de 01min38s742, colocando a Aprilia na pole position na Catalunha, tendo a companhia de Francesco Bagnaia e Fabio Quartararo na primeira fila, os três pilotos que devem dominar a disputa pelo título até o fim do ano.

A MotoGP volta à pista no domingo para a disputa do GP da Catalunha, 9ª etapa da temporada 2022. A prova está marcada para as 09h, horário de Brasília. A transmissão será na ESPN 4 e no Star+. E no Motorsport.com você acompanha a cobertura completa do final de semana em Barcelona.

