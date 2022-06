Carregar reprodutor de áudio

A formação da Ducati, com seus pilotos de fábrica e das equipes satélites ainda não está resolvida antes do GP da Catalunha, tendo apenas Francesco Bagnaia garantido para a temporada 2023 da MotoGP, enquanto Enea Bastianini e Jorge Martín seguem disputando a segunda vaga na equipe oficial.

Companheiro de Bagnaia, Jack Miller deve sair da montadora em 2023, explorando opções na KTM e na LCR Honda.

Mas às vésperas da nona etapa da temporada 2022, de um total de 20, Bastianini admite que ainda não sabe para qual equipe da Ducati ele guiará em 2023.

"No momento ainda não assinei nada com a Ducati, mas sei como será meu futuro. Acho que seguirei com a Ducati, mas não sei no momento com qual equipe. Seguimos trabalhando para isso, mas o mais importante é ter um bom pacote, poder lutar pelo campeonato".

"Não vejo isso como um problema no momento. Tenho uma moto muito boa neste ano e preciso ser rápido em todas as condições, seja em uma equipe oficial ou em uma satélite".

Jorge Martin, Pramac Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Martín que sofreu quedas em cinco das oito primeiras provas de 2022, diz que os resultados deixam "óbvio" quem merece a vaga na equipe oficial da Ducati ao lado de Bagnaia. Mas ele acredita que a situação interna mostra uma imagem diferente.

"Não posso dizer muito. O que posso dizer é que meu objetivo agora é ser competitivo, porque acho que no ano passado já demonstrei tudo, no começo do ano também. Agora é uma situação diferente, difícil de ser controlada".

"Do lado de fora, se você olhar apenas para os resultados, é fácil decidir quem merece a vaga, mas se você olhar internamente, não é igual, e por isso a Ducati está sofrendo para decidir".

Quando questionado sobre seus planos futuros, Miller disse: "Rumores são rumores. Estamos passando por um momento, mais um fim de semana. Tenho pelo menos 12 corridas restantes como piloto de fábrica da Ducati, então meu foco é fazer o máximo possível disso".

