MotoGP inclui Márquez na lista de participantes do GP do Catar

A MotoGP divulgou nesta terça (09) a lista de pilotos inscritos para a disputa do GP do Catar, etapa de abertura da temporada 2021, que acontece no próximo dia 28. E um dos nomes chamou a atenção: Marc Márquez.

O hexacampeão da MotoGP está afastado do grid desde julho do ano passado, quando sofreu uma fratura no úmero direito após uma forte queda no GP da Espanha, em Jerez. Após uma primeira cirurgia, Márquez tentou voltar ao grid apenas quatro dias depois, no GP da Andaluzia, disputado na mesma pista, mas acabou desistindo após uma participação no TL3.

Só que o esforço colocado em cima do braço pouco após a cirurgia acabou causando mais problemas para o espanhol, que acabou tendo que passar por uma segunda operação poucos dias depois para trocar a placa de titânico que fixava seu osso, que havia quebrado.

Com os meses passando, Márquez notou que não melhorava, a ponto de ficar de fora da temporada inteira da MotoGP, e optou por trocar de equipe médica e fazer uma terceira cirurgia, que descobriu uma infecção no lugar da fratura, que impedia a cicatrização do osso.

No lançamento da moto de 2021 da Honda, Márquez assumiu o erro pela tentativa precoce de retorno e admitiu que não havia uma previsão para sua volta, afirmando que, desta vez, deixaria seu corpo responder quando seria o momento ideal para voltar a correr.

Nesta semana, o piloto e a Honda divulgaram um vídeo e um comunicado atualizando sobre o processo de reabilitação de Márquez, que diz sentir que o momento de voltar à uma moto "está próximo".

"Assim como sua preparação para as corridas, o processo de reabilitação de Márquez é intenso, com várias horas de fisioterapia e exercícios todos os dias", afirmou a Honda.

Márquez deve passar por um novo exame físico com sua equipe médica nos próximos dias, que podem liberá-lo ou não para a disputa do GP do Catar.

"Estou muito feliz e otimista, porque vejo que estou cada vez melhor e a evolução é boa", disse Márquez em vídeo. "Fisicamente noto uma melhora em coisas simples como tomar banho, lavar o cabelo, abrir e fechar portas. Na academia, os pesos estão aumentando e a mobilidade é cada vez melhor".

"Agora espero que o médico me dê alta com relação ao nível ósseo e muscular, e que eu me sinta bem para andar de moto, o que sinto que está próximo. Quando me derem alta, gostaria de andar com uma moto de entrada antes de uma de MotoGP, para ver como estou".

"Quero primeiro uma moto pequena para treinar em circuitos pequenos. Se me der bem, na sequência vou para uma moto maior, de rua, para entrar em um circuito grande e sentir novamente a sensação dos 300 km/h".

Mas mesmo com o retorno, Márquez admite que pode levar um tempo para que possa voltar à sua forma antiga: "Será a primeira vez na minha carreira que eu fico nove, dez meses sem andar de motor por conta de uma lesão grave".

"Certamente não estarei 100% quando andar pela primeira vez, porque é uma coisa estar 100% recuperado no osso, mas estar 100% reabilitado nos músculos é outra. Veremos. Claro, imagino o melhor retorno possível, voltar e ser eu mesmo, mas acho que não será fácil".

"Vamos ver se levará uma corrida, duas corridas, meia temporada para que eu volte a ser o mesmo Marc".

Confira a lista provisória de participantes do GP do Catar da MotoGP:

5 – Johann Zarco (Pramac Ducati)

9 – Danilo Petrucci (Tech3 KTM)

10 – Luca Marini (SKY VR46 Avintia Ducati)

12 – Maverick Viñales (Yamaha)

20 – Fabio Quartararo (Yamaha)

21 – Franco Morbidelli (Petronas Yamaha)

23 – Enea Bastianini (Avintia Esponsorama Ducati)

27 – Iker Lecuona (Tech3 KTM)

30 – Takaaki Nakagami (LCR Honda)

32 – Lorenzo Savadori (Aprilia)

33 – Brad Binder (KTM)

36 – Joan Mir (Suzuki)

41 – Aleix Espargaro (Aprilia)

42 – Alex Rins (Suzuki)

43 – Jack Miller (Ducati)

44 – Pol Espargaro (Honda)

46 – Valentino Rossi (Petronas Yamaha)

63 – Francesco Bagnaia (Ducati)

73 – Alex Marquez (LCR Honda)

88 – Miguel Oliveira (KTM)

89 – Jorge Martin (Pramac Ducati)

93 – Marc Marquez (Honda)

F1TV Pro: saiba TUDO sobre o serviço de STREAMING que promete AGITAR a cobertura da F1 no Brasil

Parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

PODCAST: Como seria a transmissão dos sonhos da F1 no Brasil?

Your browser does not support the audio element.