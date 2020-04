MotoGP segue tendência da F1 e anuncia etapa virtual na Espanha

Em meio ao surto pandêmico do novo coronavírus, as principais categorias do esporte a motor pelo mundo vêm promovendo a realização de provas virtuais, tendo em vista o isolamento social em função da doença. Depois de Fórmula 1, IndyCar, NASCAR e outros campeonatos, agora foi a vez da MotoGP anunciar seu primeiro GP Virtual, que acontecerá na Espanha e também terá disputas da Moto2 e da Moto3.

A pandemia da Covid-19 varreu todas as provas do primeiro semestre do calendário da MotoGP em 2020, com o GP da Holanda sendo o adiamento mais recente, após o governo local estender a proibição a eventos públicos até o final de agosto, deixando a organização sem outra opção.

No lugar das corridas reais, a MotoGP realizou duas edições virtuais do #GPFiqueEmCasa, usando o game da MotoGP 2019, que contou com a participação de 10 pilotos do grid atual na primeira prova, em Mugello, e 11 na segunda, no Red Bull Ring.

A lista de pilotos incluiu o atual campeão Marc Márquez, o heptacampeão da categoria rainha Valentino Rossi, e o novato sensação de 2019, Fabio Quartararo. A MotoGP está expandindo seus planos de corridas virtuais, e planeja uma edição maior para 03 de maio, data originalmente marcada para o GP da Espanha em Jerez.

Em um comunicado divulgado nesta quinta-feira, a organizadora da MotoGP, Dorna Sports, afirmou que o evento "tem como objetivo se solidarizar e ajudar a instituição de caridade oficial da MotoGP, Two Wheels for Life [Duas Rodas para a Vida] apoiando seus esforços na luta contra a Covid-19".

Com o novo formato, novas regras foram implementadas. Na classe principal, a MotoGP, todas as 11 equipes poderão colocar um piloto cada na pista, com a exceção da equipe oficial da Honda, que tem os atuais campeões Marc e Álex Márquez. E, pela primeira vez, o evento também terá corridas da Moto2 e Moto3.

Para ambas as classes, 10 pilotos poderão participar, com a preferência dada à classificação do campeonato após o GP do Catar, feito em março. Os atuais líderes da Moto2 e da Moto3 são Tetsuta Nagashima, da Red Bull KTM Ajo e Albert Arenas da Aspar KTM.

A lista de participantes da prova de Jerez ainda será confirmada.

A edição 2020 do game da MotoGP será lançado nesta quinta-feira, mas a categoria não confirmou se o GP Virtual da Espanha já usará a versão nova ou se manterá com a versão de 2019.

As duas últimas edições das provas virtuais da MotoGP foram vencidas por Álex Márquez da Honda e Francesco Bagnaia da Pramac Ducati.

Galeria Lista Lando Norris 1 / 30 Charles Leclerc 2 / 30 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Max Verstappen 3 / 30 Foto de: XPB Images Alex Albon 4 / 30 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images George Russell 5 / 30 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Nicholas Latifi 6 / 30 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Antonio Giovinazzi 7 / 30 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Marc Márquez 8 / 30 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Álex Márquez 9 / 30 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi 10 / 30 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales 11 / 30 Foto de: Yamaha MotoGP Fabio Quartararo 12 / 30 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Danilo Petrucci 13 / 30 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Stoffel Vandoorne 14 / 30 Foto de: Joe Portlock / Motorsport Images Esteban Gutiérrez 15 / 30 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Emerson Fittipaldi 16 / 30 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Pietro Fittipaldi 17 / 30 Foto de: Haas F1 Team Rubens Barrichello 18 / 30 Foto de: Rafael Gagliano - Hyset Helio Castroneves 19 / 30 Foto de: Scott R LePage / Motorsport Images Tony Kanaan 20 / 30 Foto de: Dana Garrett - IRL Gil de Ferran 21 / 30 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Jenson Button 22 / 30 Foto de: Hazrin Yeob Men Shah Dario Franchitti 23 / 30 Foto de: Eric Gilbert Juan Pablo Montoya 24 / 30 Foto de: IndyCar Series Artem Markelov 25 / 30 Foto de: Joe Portlock / Motorsport Images Guanyu Zhou 26 / 30 Foto de: Joe Portlock / Motorsport Images António Félix da Costa 27 / 30 Foto de: Sam Bagnall / Motorsport Images Mitch Evans 28 / 30 Foto de: Joe Portlock / Motorsport Images Felipe Massa 29 / 30 Foto de: Hazrin Yeob Men Shah Alexander Sims 30 / 30 Foto de: Joe Portlock / Motorsport Images

