Classificação de equipes

Apesar dos maus resultados de Quartararo e Viñales, a Movistar se manteve na liderança entre as equipes. Destaque para a Ducati, que fez a dobradinha com Miller e Bagnaia e tomou o segundo lugar da Suzuki, agora terceira colocada.

Classificação de construtores

Nos construtores, o top 3 segue com Yamaha, Ducati e Suzuki, mas a líder viu a vantagem de 15 pontos de Portugal reduzir para apenas seis. Neste campeonato, somente o melhor resultado de cada uma é computado na tabela.

Posição Chassi Pontos 1 Yamaha 91 25 25 25 16 - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Ducati 85 20 20 20 25 - - - - - - - - - - - - - - - - 3 Suzuki 53 13 13 16 11 - - - - - - - - - - - - - - - - 4 Aprilia 35 9 6 10 10 - - - - - - - - - - - - - - - - 5 Honda 33 8 3 9 13 - - - - - - - - - - - - - - - - 6 KTM 27 3 8 11 5 - - - - - - - - - - - - - - - -

F1 2021: HAMILTON bate VERSTAPPEN e BOTTAS com vitória DOMINANTE em PORTUGAL após "susto" | PÓDIO

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST: Tudo sobre o GP de Portugal e as mudanças no calendário com Rico Penteado

Your browser does not support the audio element.