Marc Márquez teve uma queda grande na Curva 7 durante o TL3 da etapa da Espanha na MotoGP no último sábado (1), o que lhe exigiu uma visita ao hospital após ter um breve problema de memória. Apesar disso, foi liberado para correr e terminou a corrida em nono lugar.

Embora o resultado “não seja o foco”, ele ficou satisfeito com o fim de semana por ter se sentido melhor fisicamente durante a prova de Jerez em comparação a Portugal, embora tenha dito que seu pescoço e músculos das costas estão doloridos por conta da queda.

“O mais importante é: me senti melhor neste fim de semana, mas hoje estou destruído por causa da queda de ontem, não por causa do braço”, disse Márquez. “É mais sobre os músculos das costas e do pescoço."

Ele acrescentou: “Claro, hoje estou feliz. De fato, não é o resultado que eu gostaria e não é o foco, mas me senti melhor neste fim de semana com a moto do que em Portimão. Meu pescoço está completamente travado, mas isso faz parte da corrida. Acontece que você pode perder muito tempo nas primeiras voltas quando larga da 14ª posição. Foi o que aconteceu."

“Comecei a corrida e tentei ser veloz. Em uma parte, acho que [Maverick] Viñales, [Johann] Zarco e eu fomos os mais rápidos, mas depois a minha condição física começou a cair e desisti quando faltaram oito voltas mais ou menos. No entanto, feliz porque demos mais um passo", completou o hexacampeão da MotoGP.

Marc Marquez, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

A categoria permanece em Jerez na segunda-feira para um dia de testes e Márquez planeja ir pra pista, dependendo de como se sentirá pela manhã. Ele espera que este seja o único treino de moto que terá antes da próxima rodada na França.

“Também preciso entender minha condição física. Deve ser o último dia de corrida antes de Le Mans. Vou treinar amanhã e na quarta-feira terei o exame médico. Lá eles vão decidir se eu posso aumentar um pouco o trabalho em casa.”

F1 2021: HAMILTON bate VERSTAPPEN e BOTTAS com vitória DOMINANTE em PORTUGAL após "susto" | PÓDIO

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST: Tudo sobre o GP de Portugal e as mudanças no calendário com Rico Penteado

Your browser does not support the audio element.