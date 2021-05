Neste domingo, a MotoGP realizou a quarta etapa da temporada 2021, o GP da Espanha, em Jerez de la Frontera. Apesar de um bom início de corrida, dando pinta de que poderia vencer a terceira consecutiva, Fabio Quartararo foi perdendo rendimento e posições, deixando a vitória no colo de Jack Miller, com o primeiro triunfo de uma moto não-Yamaha em 2021.

Na classificação do sábado, Franco Morbidelli fez o melhor tempo do final de semana no Q1 mas, durante o Q2, só deu Fabio Quartararo, que voou para conquistar sua segunda pole position da temporada 2021, enquanto o ítalo-brasileiro saiu ao seu lado, em segundo e o vice-líder, Francesco Bagnaia logo atrás, em quarto.

Após uma forte queda no TL3 de ontem, Marc Márquez teve mais um acidente na manhã deste domingo, no warm up, agora na curva quatro, enquanto a do sábado foi na sete. Desta vez, sem maiores problemas para o hexacampeão.

Na largada, Quartararo não largou bem e foi engolido na primeira curva por Miller, que assumiu a liderança, além de Morbidelli e Bagnaia. Mais atrás, Mir saltou de décimo para sexto em menos de uma volta e Márquez chegou a subir de 14º para 10º mas logo voltou à sua posição de largada. Enquanto isso, Álex Márquez e Brad Binder tiveram as primeiras quedas do dia.

Nas voltas seguintes, Quartararo foi recuperando performance e ultrapassou cada um dos pilotos que estavam à sua frente até retomar a liderança em cima de Miller. Mais atrás, Rins foi parar no chão quando tentou uma manobra ousada para passar seu companheiro de Suzuki, Mir, por fora na curva seis.

Com 20 voltas para o fim, Quartararo se mantinha na ponta, com quase um segundo de vantagem para Miller. Morbidelli, Aleix Espargaró e Bagnaia completavam o top 5. Márquez ocupava a 12ª posição enquanto Rossi era apenas o 17º.

Na metade da prova, volta 13 de 25, o francês da Yamaha mantinha uma boa vantagem para Miller, que flutuava entre 1s3 e 1s6. Já o piloto da Ducati tinha uma diferença ainda mais confortável para a disputa pela última posição no pódio: 2s5 para uma intensa briga entre Morbidelli e Bagnaia, enquanto Aleix Espargaró completava o top 5 mais atrás.

Na volta 15, Bagnaia finalmente conseguiu ultrapassar Morbidelli, assumindo a terceira posição, enquanto Miller conseguiu reduzir rapidamente a diferença para Quartararo, de 1s5 para 0s3 em pouco mais de uma volta, assumindo a ponta logo na sequência.

E enquanto Miller conseguiu disparar na frente, Quartararo foi rapidamente ultrapassado também por Bagnaia, ficando para sofrer pressão de Morbidelli na luta pela última posição do pódio.

Com claros problemas de rendimento, Quartararo foi caindo vertiginosamente na classificação. Na volta 20 de 25, enquanto Miller abria 2s de vantagem para Bagnaia, que sofria pressão de Morbidelli, o francês da Yamaha já era o décimo.

Para Bagnaia, a manutenção do segundo lugar na disputa contra Morbidelli valia a liderança, já que, com os 20 pontos, ele teria 66, enquanto Quartararo, em 11º, na volta 23, teria os mesmos 66.

No final, Jack Miller cruzou a linha de chegada em primeiro, sendo a primeira moto não-Yamaha a vencer uma corrida em 2021. Essa é apenas a segunda vitória de Miller na MotoGP, com a primeira no GP da Holanda de 2016, quando corria de Honda.

E após uma intensa disputa nas voltas finais, Francesco Bagnaia conseguiu abrir novamente para terminar em segundo, deixando Franco Morbidelli em terceiro. Completaram o top 10: Takaaki Nakagami, Joan Mir, Aleix Espargaró, Maverick Viñales, Johann Zarco, Marc Márquez e Pol Espargaró. Fabio Quartararo conseguiu se segurar em 13º enquanto Valentino Rossi foi apenas o 17º.

E com o resultado deste domingo, temos um novo líder no campeonato: Francesco Bagnaia, que tem agora 66 pontos contra 64 Quartararo.

A MotoGP retoma as atividades em duas semanas, para mais uma edição do GP da França, no Circuito Bugatti em Le Mans. A etapa contará com transmissão do Fox Sports e cobertura completa do final de semana no Motorsport.com.

