Francesco Bagnaia foi o grande nome da MotoGP deste sábado (27), ao conquistar a pole position para o GP do Catar, abertura do campeonato da principal categoria da motovelocidade. O representante da Ducati cravou 1min52s772 durante o Q2 e garantiu o direito de sair à frente.

Fabio Quartararo vai largar na segunda posição, com Maverick Viñales fechando a primeira fila. Valentino Rossi quase conseguiu ficar na primeira linha, mas seu ex-companheiro de equipe o tirou esse direito já com o cronômetro zerado. O italiano será o quarto no grid deste domingo.

O Treino

Q1

Assim que o cronômetro iniciou a regressiva de 15 minutos, os 12 pilotos foram rapidamente à pista para a primeira saída. Participaram dessa primeira parte do treino: o campeão Joan Mír, Álex Márquez, Jorge Martín, Takaaki Nakagami, Enea Bastianini, Brad Binder, Luca Marini, Stefan Bradl, Miguel Oliveira, Danilo Petrucci, Iker Lecuona e Lorenzo Savadori.

No final da primeira parte do treino Nakagami ficou com a ponta ao marcar 1min53s577, seguido de Mir a 0s151 do japonês, sendo os dois classificados para disputar o Q2.

Martin, que chegou a ficar entre os qualificados ao Q2, caiu na curva 12 no finalzinho.

Veja como ficou o grid de largada entre os pilotos que não passaram para o Q2, de 13º a 22º:

Q2

Nakagami e Mir garantiram o direito de disputar disputar a pole position com os dez melhores nos primeiros treinos livres do final de semana: Jack Miller, Francesco Bagnaia, Fabio Quartararo, Johann Zarco, Álex Rins, Maverick Viñales, Franco Morbidelli, Aleix Espargaró, Valentino Rossi e Pol Espargaró.

Bagnaia saiu na frente com 1min53s273, seguido de Quartararo, Viñales, Aleix Espargaró e Rins. Na segunda tentativa, a marca de 'Peco' foi dizimada por Quartararo, Miller e Viñales. O francês da Yamaha bateu o recorde da pista que pertencia a Marc Márquez, com 1min53s038.

Após todos se dirigirem aos boxes, como de costume, os 12 pilotos voltaram para a pista para a decisão quando restavam pouco menos de cinco minutos. Bagnaia conseguiu baixar ainda mais o recorde de Quartararo, com 1min52s772.

Rossi conseguiu o terceiro tempo, garantindo a primeira fila, mas seu antigo companheiro de equipe, Viñales, o tirou da colocação já com o cronômetro zerado.

Sem grandes mudanças, Bagnaia garantiu a pole para o GP do Catar deste domingo, seguido de Quartararo, Viñales, Rossi e Miller no top-5.

A largada do GP do Catar acontece às 14h, horário de Brasília.

Grid de largada (top-12)

