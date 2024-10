Pecco Bagnaia, da Ducati de fábrica, vence a corrida principal do GP da Tailândia da MotoGP, marcadas por fortes chuvas que dificultaram a situação da pista e causaram seis abandonos. Jorge Martín e Pedro Acosta fecham o pódio de Buriram.

Com o resultado, a diferença de pontos entre Bagnaia e Martín vai para 17 pontos, mantendo o campeonato aberto para as duas próximas etapas.



Como foi a corrida em Buriram?

A largada começou com um excelente início de Martín, que conseguiu ir para a liderança a frente de todos, mas Bagnaia, ameaçado por Fabio Quartararo e Marc Márquez, tentou recuperar a primeira colocação, ficando lado a lado com o rival ao título, mas o espanhol da Pramac fechou a casinha e se manteve à frente.

Logo no início, a pista molhada já mostrou que ia ser uma dor de cabeça para alguns e uma ajudinha para outros. Marco Bezzecchi sofreu desse veneno e caiu na curva 1 de Buriram, abandonando a corrida.

Em seguida, Quartararo e Franco Morbidelli se chocaram, com o francês da Yamaha levando a pior e caindo, deslizando pela brita. A colisão, além de atrapalhar Quartararo, que voltou para a pista, causou punição de volta longa para o píloto da Pramac.

Faltando 22 voltas. lá na disputa da frente, Martín não conseguiu segurar a liderança após escapar para fora da pista por um tempo, caindo para terceira colocação, garantindo o primeiro lugar do rival Bagnaia e a segunda colocação de Márquez.

Entre as escorregadas da pista lisa, duas vítimas da Trackhouse, com Lorenzo Savadori, que retornou à corrida, e Raul Fernandez, que abandonou a prova. E as quedas em sequência continuaram, com Morbidelli na curva 8, precisando voltar aos boxes, e de Enea Bastianini, que também caiu, mas retornou a disputa.

Enquanto isso, a disputa entre os três primeiros continuava pegando fogo, com Márquez ultrapassando Bagnaia de forma fantástica, mas com o italiano retomando a posição rapidamente, mesmo com a ameaça de Martín, que não conseguia chegar próximo dos dois primeiros.

Faltando 13 voltas para o fim da corrida, mais uma tentativa de ultrapassagem do hexacampeão da categoria rainha, mas o atual defensor do título não dava trégua e retornava a posição. Mas, ao arriscar demais, Márquez se desequilibrou e caiu com sua moto, para desespero da Gresini, se recuperando e voltando na 16ª colocação.

Com a queda, caminho livre para Bagnaia na última metade da corrida, que ficou quase três segundos à frente do rival pelo título, Martín, que não estava fazendo uma boa pilotagem e quase saía do limite de pista, perdendo milésimos preciosos na disputa pela taça e não mudando o cenário por algumas voltas.

Enquanto isso, a disputa entre as motos KTM pela quarta colocação estava intensa, com Pedro Acosta ultrapassando Brad Binder e assegurando a posição rapidamente.

Faltando três voltas para o fim, Alex Rins e sua Yamaha sofreram mais uma queda. Alguns momentos depois, Augusto Fernández também caiu e teve que abandonar a pista, marcando o sexto abandono da corrida na Tailândia.

E, na tentativa de Márquez escalar posições até a zona de classificação, o espanhol tocou Joan Mir e sofreu punição de volta longa pelos comissários.

E enquanto isso, Acosta mostrou para o que veio e ultrapassou por fora Jack Miller, que tentou recuperar a posição, mas que viu o novato garantir o lugar no pódio com tranquilidade.

E, lá na frente e com tranquilidade, Pecco Bagnaia vence a corrida em Buriram, seguido por Jorge Martín e Pedro Acosta, encerrando a corrida marcada pela chuva.

SHOW de Márquez, MARTÍN amplia sobre Pecco, MotoGP no Brasil, Felipe Massa, WSBK, Moto1000GP e mais!

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Martín x Bagnaia: QUEM SAI CAMPEÃO? Papo com Alan Douglas, ANÚNCIO, Moto1000GP, REVOLUÇÃO NO MERCADO

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!