Faltam duas corrridas para o fim da temporada 2024 de MotoGP, após o GP da Tailândia. Uma corrida úmida de domingo em Buriram foi a confirmação oficial na classificação geral de que apenas Jorge Martín e Pecco Bagnaia podem ser campeões este ano.

Depois de passar por dificuldades no sábado, o atual campeão conquistou uma vitória suada na Tailândia para manter suas chances vivas na Malásia, enquanto o espanhol minimizou os danos ao terminar em segundo lugar, aproveitando a queda de Marc Márquez.

A Ducati agora é a campeã da equipe e da marca, e Martín é o melhor piloto independente da temporada.

Martín continua a liderar. A diferença entre o espanhol e o italiano agora é de 17 pontos, três pontos a menos do que antes da etapa de Buriram, mas faltam dois GPs (Malásia e Valência) e 74 pontos em jogo. O piloto da Pramac e o piloto da Ducati são os únicos que, matematicamente, podem ser campeões.

Campeonato Mundial de Pilotos de MotoGP 2024 após o GP da Tailândia

Campeonato Mundial de Equipes MotoGP 2024 após o GP da Tailândia

Pos EQUIPES PONTOS 1 Equipe Ducati 781 46 30 33 36 35 30 57 59 51 53 59 15 51 44 37 59 40 46 - - 2 Pramac Racing 608 28 32 20 18 46 26 32 37 28 35 41 39 20 41 43 42 47 33 - - 3 Gresini Racing 491 31 9 10 37 35 34 31 17 41 26 19 43 40 29 7 26 35 21 - - 4 Equipe Aprilia Racing 323 22 22 51 7 30 31 19 18 7 22 23 6 - 18 13 8 10 16 - - 5 Equipe VR46 302 11 16 18 25 13 21 15 18 8 20 12 17 18 17 18 21 16 18 - - 6 Red Bull KTM Factory Racing 285 29 29 13 10 10 11 10 19 12 13 19 18 26 4 8 18 14 22 - - 7 Técnica 3 218 9 24 28 18 7 10 18 2 9 12 4 27 4 5 24 - 1 16 - - 8 Equipe Trackhouse Racing 137 1 7 12 15 6 16 6 9 25 - 4 5 5 9 6 1 10 - - - 9 Yamaha Factory Racing 116 5 13 4 9 1 7 1 7 5 5 - 9 10 12 14 4 10 - - - 10 Equipe LCR 79 4 3 - 2 6 2 - 3 2 3 2 8 7 1 13 8 4 11 - - 11 Equipe Repsol Honda 35 3 4 - 5 - 1 - - 1 - - 2 - 9 - 2 2 6 - -

Campeonato Mundial de Construtores de MotoGP 2024 após o GP da Tailândia (Chang)

Pos CONSTRUTORES PONTOS 1 Ducati 648 37 34 25 37 37 34 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 - - 2 KTM 302 29 21 26 19 12 15 18 14 11 13 16 23 17 5 24 12 10 17 - - 3 Aprilia 276 15 20 37 10 18 25 13 18 19 17 16 11 5 10 13 8 12 9 - - 4 Yamaha 104 5 10 4 8 1 7 1 7 5 5 - 9 10 12 9 4 7 - - - 5 Honda 68 4 4 - 5 4 2 - 3 2 2 2 5 4 5 9 5 4 8 - -

