Enea Bastianini, da Ducati de fábrica, venceu a corrida sprint do GP da Indonésia da MotoGP, em uma sessão marcada por disputa ferrenha entre os rivais pelo título. Fecharam o pódio da etapa do circuito de Buriram Jorge Martín, da Pramac, e Pecco Bagnaia, também da Ducati.

Com a vitória, diferença de pontos entre Martín e Bagnaia vai para 22 pontos, levando a vantagem para a corrida principal de domingo.

Como foi a corrida sprint da Indonésia?

Na largada, Martin tentou atacar a liderança de Bagnaia de forma agressiva e conseguindo ultrapassá-lo, mas perdendo o momento e sendo passado por Enea Bastianini, que largou bem, e Marc Márquez, além da recuperação do italiano da Ducati de fábrica, que ficou com a segunda colocação, com Martín caindo para a quarta posição da tabela.

Nas voltas seguintes, o espanhol da Pramac se demonstrava nervoso para escalar posições no grid e chegar próximo de Bagnaia, mas não conseguindo ultrapassar o hexacampeão da categoria rainha na volta 2.

O 'novato de ouro' Pedro Acosta, da Tech3 com moto KTM. sofreu uma queda após se desequilibrar na curva 3 e escapando para fora da pista, faltando 10 voltas para o fim, conseguindo se recuperar e voltando para a corrida.

Enquanto isso, Martín consegue ultrapassar Márquez e começou a perseguição ao rival pelo título, que estava na segunda colocação, enquanto Bastianini aumentava a vantagem para mais de um segundo em relação ao piloto que vinha atrás, mantendo certa tranquilidade.

E, faltando sete voltas para o fim, Martín conseguiu costurar e ultrapassar Bagnaia e subir para a segunda colocação, mas tomando um alerta por ter escapado da pista temporariamente, passando pela zona verde, ligando uma luz amarela para o espanhol, que quase saiu da pista na volta nove, ficando na pista por 'um fio de cabelo'.

Apesar de tentar, Acosta não conseguiu se manter na sprint, retirando-se aos boxes e abandonando a sessão.

A batalha Jorge X Pecco se mantinha intensa, com cada milímetro de erro e vantagem custando milésimos, enquanto Bastianini se mantinha tranquilo na liderança até o fim, conquistando a corrida sprint da Tailãndia, com Martín segurando a segunda colocação, seguido por Bagnaia, em terceiro.

SHOW de Márquez, MARTÍN amplia sobre Pecco, MotoGP no Brasil, Felipe Massa, WSBK, Moto1000GP e mais!

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Martín x Bagnaia: QUEM SAI CAMPEÃO? Papo com Alan Douglas, ANÚNCIO, Moto1000GP, REVOLUÇÃO NO MERCADO

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!