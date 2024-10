Pecco Bagnaia, da Ducati, fez a pole position do GP da Tailândia da MotoGP, ao marcar tempo de 1min28s700 na segunda metade do treino classificatório do circuito de Buriram, antepenúltima etapa da temporada 2024. Enea Bastianini e Jorge Martin fecham o top 3 para as corridas sprint e principal de domingo.

No Q1, os Fabios, Quartararo, com a Yamaha de fábrica, e Di Giannantonio, da VR46, conseguiram conquistar um lugar no Q2, após marcarem voltas próximas do fim da primeira sessão.

Como foi o Q1?

O Q1 começou agitado, com grande nomes do grid disputando as duas vagas da repescagem, como Fabio Quartararo e Fabio Di Giannantonio, que ficaram na frente na primeira parte do classificatório.

Durante a primeira sessão, o tempo começou a fechar, conforme a previsão do tempo previa uma alta possibilidade de chuva durante o final de semana em Buriram. Depois de uma breve pausa nos boxes faltando seis minutos, os pilotos voltaram à pista para tentar mais uma chance de tentar passar para o Q2.

E nessa última parte do Q1, Quartararo quase caí, mas recupera a moto, perdendo uma das tentativas, enquanto Brad Binder estava indo para o Q2 em seu lugar. O francês da Yamaha não se deu por vencido e conseguiu uma volta rápida incrível, passando para a segunda sessão com 1min29s406, seguido pelo 'chará' Di Giannantonio, com diferença de apenas 0,026s para o primeiro colocado.

Como foi o Q2?

Já no Q2, a disputa para saber quem iria largar na frente do grid já começou intensa, com fila de abertura de tempos, que quase causou um acidente entre Marc Márquez e Franco Morbidelli e com Pecco Bagnaia abrindo o primeiro e melhor tempo no começo da sessão, mas com todos os pilotos marcando parciais vermelhas.

Logo em seguida, o italiano da Ducati marcou outra volta mais rápida, aumentando a vantagem na liderança para 1min29s076, seguido pelo rival pelo título, Jorge Martin, e Marco Bezzecchi, com o terceiro tempo.

Após uma breve ida aos boxes, os pilotos voltaram à pista faltando sete minutos para o fim do Q2. Bagnaia foi o primeiro a abrir uma volta depois da pausa, mas a volta foi interrompida pelas quedas de Márquez, na curva 3, e de Martín, na curva 9, e Morbidelli, as três após desequilibrarem.

Para Bagnaia, que melhorou o tempo para 1min28s700, isso garantia a pole position e vantagem contra o rival pelo título, Martín, que irá largar em terceiro. Já em segundo, Enea Bastianini, com dois décimos de diferença.

Antes do fim dos treinos classificatórios, mais uma queda, a quarta do Q2, com Zohann Zarco. Além disso, as câmeras flagraram uma breve briga e empurrões entre Quartararo e Martín, na curva 7.

SHOW de Márquez, MARTÍN amplia sobre Pecco, MotoGP no Brasil, Felipe Massa, WSBK, Moto1000GP e mais!

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Martín x Bagnaia: QUEM SAI CAMPEÃO? Papo com Alan Douglas, ANÚNCIO, Moto1000GP, REVOLUÇÃO NO MERCADO

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!