MotoGP: Bagnaia lidera TL2 e é o mais rápido do dia em Mugello

Nesta sexta, a MotoGP deu início às atividades do GP da Itália em Mugello. E a disputa entre Yamaha e Ducati promete ser novamente emocionante, seguindo o tom da temporada até aqui. Enquanto Maverick Viñales liderou o TL1, foi Francesco Bagnaia quem terminou com o melhor tempo do dia, terminando o TL2 na frente.

Esse fim de semana marca o retorno da MotoGP a Mugello, após o GP de 2020 ser cancelado por conta da pandemia. Pela primeira vez, a etapa acontece sem a presença do público.

Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

No TL1, Michele Pirro, que substitui Jorge Martín na Pramac Ducati neste fim de semana, marcou o primeiro tempo do dia, mas logo sua marca foi batida por diversos pilotos.

Viñales, que se tornou pai pela primeira vez nesta semana, assumiu a ponta pela primeira vez com 15 minutos para o fim, marcando 01min47s130. Os tempos voltaram a cair apenas nos cinco minutos finais.

Álex Rins foi o primeiro a baixar para 01min46s952 com a Suzuki, mas o espanhol da Yamaha voou nos minutos finais para marcar um bom 01min46s593. Rins foi apenas o terceiro, sendo batido ainda por Johann Zarco, a 0s209 de Viñales. Joan Mir e Franco Morbidelli completaram o top 5, enquanto Bagnaia foi o sexto, Fabio Quartararo o oitavo e Marc Márquez e Valentino Rossi foram 16º e 17º.

Confira os resultados do TL1 da MotoGP em Mugello:

Francesco Bagnaia, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Horas depois, as motos voltaram à pista para o TL2, que começou com Miguel Oliveira e a KTM na ponta. O português começou com 01min47s185 antes de bater o tempo de Viñales no TL1 com 01min46s584.

Em busca de uma volta por cima depois de um início de temporada ruim, a KTM veio para Mugello com um novo chassi para os pilotos de fábrica.

Apenas nos minutos finais que o tempo de Oliveira foi batido, com Bagnaia marcando 01min46147 para terminar o dia como o mais rápido, 0s071 a frente de Álex Rins, mostrando boa força da Suzuki no primeiro dia de atividades.

A Yamaha apareceu na sequência, com Morbidelli em terceiro e Quartararo em quinto, enquanto Brad Binder e Oliveira, ambos da KTM, fecharam a segunda fila. Já Joan Mir e Marc Márquez foram 11º e 12º, bem à frente de Maverick Viñales, 17º e Valentino Rossi, 21º.

Confira os resultados do TL2 da MotoGP em Mugello:

No combinado das duas sessões, o top 7 do TL2 se manteve na ponta, enquanto o tempo de Viñales no TL1 foi suficiente para dar ao espanhol a oitava posição no momento, enquanto Mir, Márquez e Rossi precisarão lutar no TL3 do sábado para buscar uma vaga no Q1.

A MotoGP volta à Mugello no sábado para o terceiro treino livre, que define os grupos para a classificação. A sessão está marcada para 04h55. Mais tarde, às 08h30, será realizado o quarto e último treino livre antes da classificação, às 09h10, todos no horário de Brasília.

