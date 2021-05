Após terminar em 12º no combinado dos treinos livres para o GP da Itália em Mugello, o hexacampeão da MotoGP, Marc Márquez, admitiu que sua recuperação está "emperrada" desde seu retorno em Portugal.

O espanhol ficou nove meses fora do grid, entre julho do ano passado e abril deste ano, devido a uma fratura no húmero direito durante o GP da Espanha. Após três operações, retornou à ação em Portugal, com os médicos constatando a consolidação do osso.

Porém, seu maior problema com a moto segue sendo a dor e falta de força no ombro direito, uma consequência da fratura no braço e ampliada por uma lesão grave anterior, admitindo que o problema está ainda mais visível em Mugello.

Citando que possui "uma grande limitação" com a moto desde o começo da sexta, Márquez disse: "Parece difícil de explicar porque fazem dois meses desde Portimão e eu deveria estar melhor.

"Mas estou basicamente na mesma, emperrado, com um ombro ruim que faz com que meu braço não trabalhe de modo correto, e venho notando mais isso aqui. As mudanças de direção são os pontos onde sofro mais nas pistas e em Mugello há muitas delas".

Marc Marquez, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Na quinta, em Mugello, Márquez admitiu que considerou pausar seu retorno devido aos problemas no ombro após o GP da Espanha. Falando mais sobre como seu ombro o afeta na pista italiana, Márquez notou que perde pelo menos 0s2 nas chicanes.

"É verdade que o ombro está mais estável que no mês passado e é onde eu tenho a maior limitação mas, além disso, por exemplo, hoje eu percebi que tenho uma grande limitação aquo desde o começo".

"Mas é assim, apenas para entender, após o TL1, quis comparar com 2019, para entender onde perdia mais: são nas três grandes mudanças de direção onde estou perdendo dois décimos em cada, comparado a 2019".

"Nas outras curvas, não estou mal. Então só preciso ser paciente. É algo que leva tempo. O que fiz hoje foi andar no meu ritmo, concentrando em algumas coisas na moto e esperando que seja melhor no futuro".

