Marc Márquez revelou que "considerou" fazer uma nova pausa na MotoGP após o GP da Espanha deste ano, mas os seus médicos o aconselharam a continuar a correr.

Márquez retornou à categoria rainha da motovelocidade no mês passado em Portugal após ficar fora por nove meses, depois de sofrer uma fratura grave no braço direito no GP da Espanha de 2020.

O espanhol ficou em sétimo lugar em Portugal e em nono em Jerez e tem lutado para guiar sua Honda devido a dores no ombro direito.

Falando antes do GP da Itália em Mugello - que ele antecipa que “não será o melhor final de semana” devido à natureza física da pista - Márquez revelou que pensou em fazer uma pausa novamente depois de Jerez devido à dor que provoca no ombro.

“Não, na verdade falamos e era uma possibilidade, por exemplo, depois de Jerez de parar novamente”, disse ele quando questionado se achava que voltou a correr cedo demais.

“E pensamos e falamos com os médicos e tudo mais, mas no final até os médicos disseram que era bom reintroduzir na minha vida, meu modo de corrida, guiar a moto na MotoGP - porque dá para andar em muitas motos, mas no final você precisa andar na moto de corrida se quiser melhorar."

“Acontece que quando você quebra o úmero, o úmero está ligado ao ombro eu já fiz a cirurgia no passado e talvez não estivesse 100%, apesar de estar funcionando bem em 2020 em Jerez."

“Mas agora, quando você dá outro passo após esta grande lesão, então pequenas coisas estão vindo."

“Isso não significa que o ombro esteja em uma situação muito, muito ruim."

“Quer dizer, o ombro tem uma coisa que não está funcionando direito e a gente está tentando entender porque no final de semana a dor está chegando mais, em casa também, a dor está sempre aí."

“Precisamos entender isso, mas os médicos dizem que é normal que o ombro ou o cotovelo sejam afetados depois de um úmero quebrado, e é verdade que o ombro me incomoda mais quando estou guiando.”

Márquez aumentou seu treinamento na preparação para o GP da Itália, pilotando uma moto Supersport 600cc em uma tentativa de entender melhor sua posição de pilotagem - e descobriu que não pode guiar em sua posição normal por causa da dor no ombro.

“Estava guiando este tipo de moto para perceber como era a minha situação e a minha posição na moto da MotoGP, não estou guiando bem, não estou em boa posição”, disse.

“Escolhi este tipo de moto só para tentar perceber qual é a melhor posição, mas imediatamente percebo que não posso guiar em uma boa posição porque as dores no ombro são muito maiores."

“Então, estamos verificando todas as coisas em casa e aqui no circuito para entender nosso futuro", concluiu.

