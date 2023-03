Carregar reprodutor de áudio

O GP de Portugal de MotoGP terá mais uma baixa no grid. A Ducati anunciou na tarde deste sábado que o italiano Enea Bastianini está fora da etapa de Portimão devido a uma fratura causada pelo acidente na corrida sprint. Para piorar, o italiano ainda está fora do GP da Argentina no próximo fim de semana.

Logo no início da primeira corrida sprint da história da categoria, Bastianini, que faz seu fim de semana de estreia com a equipe oficial da Ducati, sofreu um toque de Luca Marini, da VR46. O italiano foi arremessado da moto, caindo no chão e colocando um fim à sua prova.

Com dores no braço, Bastianini foi encaminhado para o centro médico e, posteriormente, foi levado ao hospital para mais exames.

Menos de duas horas após o fim da corrida sprint, a Ducati divulgou um breve comunicado anunciando que Bastianini havia sofrido uma fratura na escápula direita. Com isso, o italiano está fora do GP de Portugal deste domingo e a etapa de Termas de Río Hondo, já na próxima semana.

Bastianini é a segunda baixa no grid da MotoGP para a etapa inaugural da temporada 2023. Na sexta-feira, Pol Espargaró, da Tech3 GasGas, sofreu um forte acidente durante o segundo treino livre, e acabou sofrendo uma contusão pulmonar e fraturas na mandíbula e vértebra dorsal. O espanhol será encaminhado para Barcelona nos próximos dias para para dar sequência ao processo de recuperação, mas não há previsão quanto ao seu retorno às pistas.

