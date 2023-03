Carregar reprodutor de áudio

Em seu dia de estreia oficial com a Tech3 GasGas, o espanhol Pol Espargaró foi um dos destaques na sexta-feira da MotoGP em Portugal, mas por um motivo infeliz: um forte acidente sofrido no TL2, que o forçou a ser evacuado de helicóptero para o hospital. Mas segundo Ángel Charte, médico oficial da categoria, o piloto está "neurologicamente bem".

Com 14 minutos para o fim do TL2, Espargaró sofreu um forte acidente, sendo jogado com força de sua moto na curva 10, rolando pela brita antes de bater na barreira de proteção. A sessão foi interrompida imediatamente, com o piloto recebendo assistência médica ainda na pista.

Consciente, ele foi colocado em uma ambulância e, na sequência, transferido para o hospital via helicóptero.

Veja abaixo o momento do acidente (imagens fortes):

Charte disse que Espargaró sofreu uma "grande contusão politraumática" no incidente, particularmente na região pulmonar, mas sem problemas neurológicos.

"Ele teve uma queda de forte impacto com uma grande contusão politraumática no nível da dorsal, lombar e coluna", disse. "Temos que analisar a extensão após os testes feitos no hospital em Faro. Cervicalmente, ele está perfeitamente bem. Neurologicamente, ele está bem, sem perder consciência em nenhum momento".

Pol Espargaro, Tech3 GASGAS Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Não precisamos entubá-lo em nenhum momento e sua saturação é boa, mas é verdade que ele possui uma forte lesão pulmonar. Ele está consciente, um pouco sedado, mas o exame neurológico correu ok".

Espargaró também consegue mexer seus braços e pernas, com o foco agora sendo a lesão em seu pulmão.

Di Grassi e Sette Câmara falam da Fórmula E no Brasil

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já! Podcast Motorsport.com debate: 'Buraco' da Ferrari é maior que o da Mercedes?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: