A temporada 2023 da MotoGP estreou neste fim de semana e na corrida principal, realizada neste domingo, o atual campeão mundial, Francesco Bagnaia foi o grande vencedor, triunfando de forma tranquila, conquistando o máximo de pontos possíveis nas duas corridas da etapa. Maverick Viñales e Marco Bezzechi completaram o pódio.

A prova foi marcada por um acidente envolvendo Marc Márquez e o piloto da casa, Miguel Oliveira. O espanhol, em um toque com Jorge Martin, acabou indo para cima de Oliveira, como uma avalanche, e o português foi arremessado da moto, precisou de atendimento, mas foi liberado sem nenhum machucado ou fratura.

Já Márquez foi diagnosticado com uma possível fratura no primeiro osso metacarpo da mão direita. O espanhol fará exames em um hospital em Barcelona.

A corrida

A liderança da prova foi se alternando logo na largada. O pole Marc Márquez não conseguiu manter a dianteira, errou, perdeu a parte da frente da moto e caiu para quarto colocado ainda na primeira volta. Após inúmeras trocas, entre quatro pilotos diferentes, Bagnaia foi quem se deu 'melhor' e ficou com o P1.

Pouco depois da corrida se estabilizar, Márquez em uma tentativa de ultrapassagem sobre Martin, tocou no espanhol, e acabou acertando em cheio o Oliveira - que foi arremessado da moto. O piloto ficou caído na área de escape da pista e, por conta do acidente, a bandeira amarela foi acionada.

No meio de todo o 'caos', Maverick Viñales, que tinha largado em sétimo, pulou para a segunda colocação e começou a 'caça' ao líder Bagnaia. Na segunda metade da prova, a situação ficou mais tranquila e as brigas por posições já não aconteceram na mesma intensidade. Restando seis voltas, Martin cometeu um erro, caiu e abandonou a corrida. Mais ao fim, Luca Marini também acabou caindo e teve o segundo DNF do fim de semana.

