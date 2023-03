Carregar reprodutor de áudio

A MotoGP deu início a uma nova era da categoria neste sábado (25), com a realização da primeira sprint da história do esporte. E na prova de curta duração no circuito de Portimão, tivemos uma corrida emocionante, marcada também por diversas quedas. Mas, no final, quem levou a melhor foi o atual campeão, Francesco Bagnaia.

Jorge Martín e Marc Márquez ficaram com as outras duas posições do pódio. Fecharam o top 9 da zona de pontuação: Jack Miller, Maverick Viñales, Aleix Espargaró, Miguel Oliveira, Johann Zarco e Álex Márquez

Entenda o novo formato

A introdução das corridas sprint é a principal novidade da MotoGP para a temporada 2023. Diferentemente da Fórmula 1, as provas de curta duração acontecerão em todas as etapas do campeonato, sempre aos sábados.

Isso trouxe uma modificação no formato do fim de semana, com a redução de uma sessão de treinos livres. Como consequência, a formação dos grupos da classificação passa a ser determinado pela combinação dos tempos dos TLs 1 e 2, que acontecem na sexta-feira.

O grid de largada tanto da sprint quanto do GP é definido pela classificação, que manteve o formato Q1/Q2 e que passa a acontecer mais cedo no sábado. A ordem de saída é a mesma em ambas as provas, sem alterações ou inversões. Com isso, temos Marc Márquez na pole nas duas corridas.

Com metade da duração de um GP tradicional, a sprint também distribui metade dos pontos, com 12 para os vencedores, seguindo até o nono colocado, que recebe um.

A corrida

Na largada da corrida de 12 voltas, Márquez se posicionou corretamente para manter a ponta, enquanto Bagnaia, Martín e Bastianini brigavam pela segunda posição logo atrás.

Ainda na primeira volta, bandeira amarela devido a uma queda de Mir, enquanto Márquez era engolido pelas Ducatias na reta principal, perdendo posições para Bagnaia e Martín. Logo no giro seguinte, mais uma amarela no segundo setor. Marini acabou tocando em Bastianini, com ambos indo ao chão. O italiano da Ducati foi encaminhado ao centro médico com dores no braço.

Aos poucos, Bagnaia, Martín e Márquez começaram a abrir para os demais. Lá atrás, Quartararo vivia uma corrida complicada, caindo para o fundo do grid após se livrar por pouco de uma queda.

Pouco depois, foi a vez de Martín atacar Bagnaia pela liderança, rapidamente abrindo 0s2 de diferença. Com mais potência na reta, Miller e Oliveira também conseguiram superar facilmente Márquez na reta, com o hexacampeão caindo para a quinta posição.

A cinco voltas do fim, era Martín quem liderava, mas com Miller em sua cola. Bagnaia e Oliveira também estavam em uma disputa própria pela terceira posição, mas sem descolar de Márquez em quinto. Junto desse pelotão, a dupla da Aprilia se aproximava, com Aleix à frente de Viñales.

Em momentos emocionantes, a dupla da Aprilia protagonizou uma disputa intensa, enquanto Márquez deu o bote em Oliveira e Miller, subindo de P5 para P3 de uma vez.

No final, Francesco Bagnaia aproveitou um erro de Jorge Martín na última volta para dar o bote e conquistar a vitória na primeira corrida sprint da história da MotoGP. E em uma bela disputa, Marc Márquez completou o pódio.

Fecharam o top 9: Jack Miller, Maverick Viñales, Aleix Espargaró, Miguel Oliveira, Johann Zarco e Álex Márquez

Como mencionado anteriormente, o resultado da sprint não interfere no grid de largada da corrida. Então no domingo o GP de Portugal terá uma primeira fila formada por Marc Márquez, Francesco Bagnaia e Jorge Martín.

A MotoGP volta à pista de Portimão no domingo para o GP de Portugal, etapa de abertura da temporada 2023. A largada está prevista para 10h, horário de Brasília, com transmissão da ESPN e do Star+. No Motorsport.com você acompanha a cobertura completa da principal categoria da motovelocidade mundial.

Confira o resultado final da corrida sprint de Portugal da MotoGP:

