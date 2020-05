Com a pandemia da Covid-19 perdendo sua força na Europa, os principais campeonatos de automobilismo do mundo começam a fechar os planos para seus calendários revisados, o que inclui o cancelamento de algumas provas. A MotoGP confirmou nesta sexta-feira que mais duas provas não vão fazer parte da temporada 2020: Grã-Bretanha e Austrália.

O GP da Grã-Bretanha estava marcado para 30 de agosto em Silverstone, enquanto o GP da Austrália, em Phillip Island, tinha como data provisória 25 de outubro.

O Reino Unido impôs uma quarentena obrigatória de duas semanas para pessoas que entrarem na região a partir de 08 de junho, enquanto a Austrália não apresentou uma data para abrir novamente as fronteiras, tornando impossível para os países receberem as provas anuais da MotoGP.



"Estamos tristes em ter que anunciar o cancelamento desses eventos icônicos por não encontrar uma maneira logística e operacional de viabilizar a realização como resultado da pandemia e da reorganização do calendário", disse o CEO da Dorna Sports, Carmelo Ezpeleta.



"Silverstone e Phillip Island são duas das corridas mais emocionantes da temporada, com ambas as pistas sempre cumprindo a promessa de entregar grandes provas do campeonato".



"Em nome da Dorna, eu gostaria de agradecer novamente aos fãs pela compreensão e paciência enquanto esperamos a melhora da situação. Mal podemos esperar para voltar à Silverstone e à Phillip Island no próximo ano para mais batalhas incríveis".



Esta será a primeira vez que o GP da Grã-Bretanha não integrará o calendário da MotoGP desde a sua entrada na categoria, em 1977. As provas já foram disputadas em Silverstone e Donington. A situação do GP da Austrália é similar, com a prova passando a integrar o calendário da categoria em 1989.

A MotoGP já havia cancelado outras quatro etapas do calendário de 2020: Catar (apesar da Moto2 e Moto3 terem realizado suas corridas no local), Holanda, Finlândia e Alemanha. Além destas, outras quatro provas foram adiadas e aguardam uma nova data no calendário: Espanha, Catalunha, França e Itália.

Apesar da FIM e da Dorna ainda terem que divulgar o novo calendário, a categoria pretende retomar a temporada com duas provas em Jerez em julho, mas ainda depende da aprovação do governo espanhol.

Caso seja aprovado, a temporada deve retomar com o GP da Espanha em 19 de julho, seguido do GP de Andaluzia em 26 de julho.



A MotoGP ainda enfrenta outras dúvidas com seu calendário sobre as provas de fora da Europa. Segundo Ezpeleta, a categoria dificilmente visitará a Ásia para realizar provas com portões fechados, já que a MotoGP depende do valor dos ingressos para custear as viagens e o transporte dos equipamentos. A situação na América é similar.

GALERIA: Vejas as motos das equipes para a temporada 2020 da MotoGP

Galeria Lista Repsol Honda - RC213V 1 / 11 Foto de: Repsol Media Ducati Team - Desmosedici GP20 2 / 11 Foto de: Ducati Corse Monster Yamaha - M1 3 / 11 Foto de: Yamaha MotoGP Suzuki Ecstar - GSX-RR 4 / 11 Foto de: Suzuki MotoGP Red Bull KTM - RC16 5 / 11 Foto de: KTM Aprilia Racing Team Gresini - RS-GP 6 / 11 Foto de: Aprilia Racing Petronas Yamaha SRT - M1 7 / 11 Foto de: Petronas Yamaha Reale Avintia - Desmosedici GP19 8 / 11 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Red Bull KTM Tech 3 - RC16 9 / 11 Foto de: KTM LCR Honda - RC213V 10 / 11 Foto de: Team LCR Pramac Ducati - Desmosedici GP20 11 / 11 Foto de: Pramac Racing

