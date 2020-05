KTM rompe silêncio das motos e completa testes no Red Bull Ring

A MotoGP está paralisada desde o início de março, depois que a crise da Covid-19 obrigou a corrida de abertura no Catar a ser cancelada e os 10 eventos subsequentes a serem suspensos da programação.

Existem planos para começar a temporada no dia 19 de julho em Jerez, com a primeira de duas corridas em uma semana no local do GP da Espanha.

Com as restrições de bloqueio diminuindo em toda a Áustria, a KTM aproveitou a oportunidade para colocar Pol Espargaró e o piloto de testes, Dani Pedrosa, nesta quarta e quinta-feira com um time de 20 pessoas, que testaram negativo para o coronavírus.

O novato, Brad Binder, não pôde comparecer devido a restrições de viagem em sua terra natal, a África do Sul.

Comentando sobre o teste, Espargaró disse: “Acho que nunca estive tanto tempo sem uma moto, especialmente uma para competição, por isso, foi um pouco difícil nas primeiras voltas de ontem, mas fui rápido no ritmo que estava no Catar.”

“Foi ótimo voltar à ação e acho que todos sentimos isso. Havia muitos rostos sorridentes nos boxes. Tecnicamente, fizemos algumas melhorias. A primeira prioridade era recuperar o sentimento com a moto, mas também trouxemos muito para testar e isso foi interessante.”

“O bom tempo significava que podíamos testar muito e melhoramos principalmente no chassi, mas também com alguns componentes eletrônicos. Eu estou realmente feliz. Agora é só esperar pela primeira corrida.”

O teste da KTM marcou a primeira vez que uma moto da MotoGP esteve em pista desde o teste do Catar no final de fevereiro. Como fabricante de concessões, a KTM está autorizada a realizar testes particulares com seus pilotos.

A Aprilia deve fazer algo semelhante nas próximas semanas, antes da etapa de abertura da temporada, em julho.

Antes da primeira corrida, um teste oficial para todas as equipes será realizado na quarta-feira anterior ao fim de semana. A KTM pretende realizar mais um teste privado antes de julho.

