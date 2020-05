O Circuito de Barcelona abriu suas portas nesta quinta-feira para que alguns pilotos de moto pudessem voltar a treinar. Xavi Vierge, da Moto2, Gabriel Rodrigo, da Moto3 e Ana Carrasco, piloto da Kawasaki na SSP300, categoria de apoio do Mundial de Superbike, puderam acelerar por algumas horas na pista após a interrupção forçada pela pandemia da Covid-19.

De acordo com uma nota publicada pelo próprio circuito, a instalação continuará com portões fechados, porém treinamentos poderão ser realizados, seguindo as ordens do governo local, que determinou o circuito como instalação essencial para pilotos do esporte a motor.

Os pilotos puderam andar por cerca de quatro horas, aproveitando o sol e a alta temperatura.

"O treino aconteceu entre 10h e 14h, seguindo estritamente todos os protocolos de segurança, para garantir a saúde de todos os envolvidos com os treinos, tanto dos pilotos quanto da organização", diz a nota".

Ana Carrasco disse: "Estou muito feliz de poder andar aqui e agradeço a oportunidade dada pelo circuito, porque estou há quase três meses sem correr e isso nos fez muita falta".

Já Xavi Vierge, disse ter ficado muito feliz por voltar a andar, que voltou a se sentir livre, sentindo a adrenalina na pista.

"Parecia que esse dia nunca iria chegar, ainda mais com a pista ficando perto de casa. Estou muito contente", disse Rodrigo.

Várias autoridades estiveram presentes no treinamento, incluindo o diretor do Conselho de Esportes da Catalunha, Toni Reig, o presidente da Federação Catalã de Motociclismo, Josep Maria Mañé, e o diretor do circuito de Barcelona, Joan Fontserè.

O circuito continuará organizando este tipo de treinamentos de forma pontual durante as próximas semanas, até que possa restabelecer as atividades habituais da pista.

