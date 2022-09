Carregar reprodutor de áudio

Fabio Quartararo segue líder da MotoGP após o GP de Aragón, mas vê a situação do campeonato mudar drasticamente de forma. O abandono do francês da Yamaha ainda na primeira volta da etapa do MotorLand permitiu uma forte aproximação dos rivais, e sua vantagem, que antes era de mais de uma corrida de dianteira, passou a ser de apenas dez pontos.

O atual campeão se envolveu em um incidente nas primeiras curvas com Marc Márquez e acabou sendo ejetado com força da moto, abandonando com dores.

E a sua situação poderia ter sido pior, se não fosse a intervenção de Enea Bastianini. O piloto da Gresini fez uma bela manobra na última volta para impedir o que seria a quinta vitória consecutiva de Francesco Bagnaia, impedindo ainda que o italiano baixasse a diferença para cinco pontos.

Com o segundo lugar de Pecco, a diferença está em dez pontos, enquanto Aleix Espargaró, terceiro, está a apenas 17 pontos do francês.

Confira a situação do Mundial de Pilotos após o GP de Aragón:

Confira a situação do Mundial de Equipes após o GP de Aragón:

Confira a situação do Mundial de Construtores após o GP de Aragón:

Posição Chassi Pontos 1 Ducati 346 25 16 20 25 20 25 25 25 20 20 25 25 25 25 25 - - - - - 2 Aprilia 217 13 7 25 6 16 16 16 16 11 13 16 20 10 16 16 - - - - - 3 Yamaha 213 7 20 8 9 25 20 13 20 25 25 - 8 20 11 2 - - - - - 4 KTM 161 20 25 10 4 11 6 8 9 8 9 11 10 9 8 13 - - - - - 5 Suzuki 134 10 11 16 20 13 10 - - 13 - 8 9 8 9 7 - - - - - 6 Honda 100 16 4 4 10 10 13 10 8 6 - 4 3 2 6 4 - - - - -

