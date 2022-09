Carregar reprodutor de áudio

Fabio Quartararo teve um dia que ele não vai esquecer por muito tempo. Após uma forte queda que levou ao seu abandono na primeira volta do GP de Aragón, o atual campeão da MotoGP ainda se envolveu em mais um acidente, enquanto era levado por um fiscal de moto no retorno ao pitlane.

O francês da Yamaha não teve uma boa largada e acabou se envolvendo em um incidente com Marc Márquez, em sua corrida de retorno. O espanhol acabou escorregando na saída da curva três e acabou pegando Quartararo no susto, com o atual campeão batendo na traseira da Honda.

Quartararo foi ejetado da moto e caiu com força no chão, sofrendo algumas queimaduras no peito pelo contato com o asfalto, mas escapou de lesões maiores.

Só que os problemas dele não acabaram aí. Em conversa com jornalistas, ele revelou que se envolveu em outro incidente, quando um fiscal bateu com a moto que ele estava, novamente sem lesões.

"Com dores e queimaduras. Uma pena, porque foi a primeira vez que eu me senti bem em Aragón por muitos anos, e bater na terceira curva não é ideal. Mas estou em uma sequência difícil de corridas, mesmo assim sigo motivado a fazer mais".

"Após a batida, o fiscal bateu a moto. Tive um segundo acidente, que foi bem rápido até. Por sorte, não havia tirado meu capacete. Mas o fiscal bateu cara a cara com outra moto, bem rápido. Por sorte, não saiu nada dessa batida".

Diferentemente das críticas nas redes sociais, Quartararo não culpa Márquez pelo incidente na curva 3.

"Marc virou muito bem, mas também teve a escorregada. Minha tração foi melhor, e eu não esperava vê-lo ali, então acabei acertando-o na traseira. Não me lembro exatamente da situação, mas é uma pena que tenha acontecido na terceira curva".

Com os resultados do domingo, Quartararo tem apenas 10 pontos de vantagem para Francesco Bagnaia, que foi o segundo hoje, e 17 de dianteira para Aleix Espargaró, que completou o pódio em Aragón.

