Jorge Martín pode selar o título de 2024 da MotoGP no GP da Malásia depois que seu rival mais próximo, Francesco Bagnaia, caiu na corrida sprint de sábado em Sepang.

No que muitos consideram ser o momento decisivo na briga pelo campeonato, Bagnaia perdeu a frente de sua Ducati de fábrica na complicada subida da Curva 9, na terceira de 10 voltas, enquanto corria em segundo lugar, atrás de Martin.

Isso deu ao piloto da Pramac uma enorme vantagem de 29 pontos na classificação do campeonato, faltando apenas dois GPs e uma sprint.

O piloto de 26 anos terá seu primeiro match point na corrida de domingo, pois pretende se vingar da derrota do título para Bagnaia em 2023.

Uma coroação antecipada pode ser crucial para o espanhol, já que o local e a data do final da temporada ainda não foram anunciados. Valência deveria sediar a rodada final de 15 a 17 de novembro, mas as fortes inundações na região forçaram a MotoGP a cancelar a corrida apenas duas semanas antes da data programada. Uma rodada substituta poderá ser realizada em Jerez, Barcelona, Portimão ou Qatar.

Como Martin pode conquistar o título no GP da Malásia

Martin Bagnaia Se Martin vencer Bagnaia deve terminar em terceiro ou abaixo Se Martin terminar em segundo Bagnaia deve terminar em quinto ou abaixo Se Martin terminar em terceiro Bagnaia deve terminar em nono ou abaixo Se Martin terminar em quarto lugar Bagnaia deve terminar em 12º lugar ou menos Se Martin terminar em quinto lugar Bagnaia deve terminar em 14º ou menos Se Martin terminar em sexto lugar Bagnaia deve terminar em 15º ou menos Se Martin terminar em sétimo lugar Bagnaia não deve marcar pontos Se Martin terminar em oitavo ou abaixo O título não será decidido na Malásia

Em palavras simples, Martín precisa ampliar sua liderança em pelo menos nove pontos para ser coroado o campeão de 2024 na Malásia.

Isso significa que ele precisa terminar pelo menos em sétimo lugar para deixar o título fora do alcance de Bagnaia.

Dada a velocidade que Martín e Bagnaia demonstraram até agora neste fim de semana, é provável que os dois terminem no pódio.

Se Martín vencer a corrida, seu rival no título deverá terminar em terceiro ou menos para que o campeonato seja decidido antecipadamente. Se Bagnaia conseguir seguir Martin em segundo lugar, isso significará que a luta pelo título continuará até o final - embora com uma enorme diferença de 34 pontos entre os dois.

Um segundo lugar para Martín seria suficiente se Bagnaia não conseguisse terminar acima do quinto lugar.

O último lugar no pódio também será suficiente se o bicampeão tiver uma corrida difícil e não conseguir terminar entre os oito primeiros.

A luta pelo campeonato será levada para a rodada final se Bagnaia vencer a corrida ou terminar em segundo lugar, independentemente da posição final de Martín.

O cenário oposto

Jorge Martin, Pramac Racing, Francesco Bagnaia, Ducati Team Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Independentemente da posição em que Martín terminar no domingo, ele irá para a última rodada como líder do campeonato.

Mesmo que Bagnaia vença a corrida principal e Martín não consiga pontuar, o espanhol ainda terá quatro pontos de vantagem na classificação.

Embora Martín já tenha colocado uma mão no título, a única opção de Bagnaia é marcar o número máximo de pontos no domingo e depois torcer por um milagre no final da temporada. Um total de 37 pontos seria oferecido na última rodada.

Veja como ficaria o quadro do campeonato se Bagnaia vencesse o GP da Malásia e Martín terminasse em segundo ou abaixo:

Bagnaia Martin Diferença de pontos Vence Termina em segundo 24 Vence Termina em terceiro 20 Vence Termina em quarto lugar 17 Vence Termina em quinto lugar 15 Vence Termina em sexto lugar 14 Vence Termina em sétimo lugar 13 Vence Termina em oitavo 12 Vence Termina em nono lugar 11 Vence Termina em 10º lugar 10 Vence Termina em 11º lugar 9 Vence Termina em 12º lugar 8 Vence Termina em 13º lugar 7 Vence Termina em 14º lugar 6 Vence Termina em 15º lugar 5 Vence Não consegue marcar um ponto / se retira 4

