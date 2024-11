Após tragédia, final da MotoGP não será em Valência

Apesar dos planos iniciais da promotora da MotoGP, Dorna, de manter Valência como o palco do final da temporada, o Motorsport.com apurou que a escala do desastre causado pela tempestade que atingiu a região no início desta semana levou-a a reverter essa decisão.

O Motorsport.com também apurou que a promotora está procurando um local alternativo para sediar a corrida - provavelmente em uma data posterior ao fim de semana programado de 15 a 17 de novembro.

Com o paddock montado em Sepang para o GP da Malásia, estão sendo realizadas reuniões entre as partes envolvidas no que é uma decisão muito crítica, dada a sensibilidade do assunto.

Já na quinta-feira, a ideia inicial da Dorna, coordenada com a Federação Internacional de Motociclismo (FIM), era tentar manter o circuito de Valência como o local escolhido para o último GP da temporada.

Nas horas que se seguiram, a possibilidade de mudar a corrida uma semana depois, para o domingo, 24 de novembro, surgiu brevemente como uma opção - que foi até comunicada a vários pilotos do grid da MotoGP.

No entanto, o Motorsport.com apurou que, na tarde de sexta-feira, houve uma mudança considerável no ponto de vista dos chefes da Dorna, que começaram a considerar Valência inviável.

Com isso em mente, os diretores da empresa espanhola já estão trabalhando para encontrar uma alternativa para encerrar a luta pelo título entre Jorge Martín e Pecco Bagnaia, que poderia ser resolvida neste domingo na Malásia - embora apenas a favor do espanhol. Martín teria que marcar 21 pontos a mais do que o italiano para fechar o campeonato.

Enquanto se aguarda a primeira comunicação oficial do campeonato, além daquela feita pelo chefe da Dorna, Carmelo Ezpeleta, na quinta-feira, ao jornal AS - "Em princípio, a data original [do evento] é mantida" -, as notícias devastadoras da Espanha tornaram impossível a realização da corrida em Valência, onde todos os eventos esportivos planejados foram cancelados neste fim de semana.

O número oficial de mortos era de 158 no início do dia, embora as previsões apontem para uma cifra muito maior, dado o número de pessoas ainda desaparecidas.

Nesse contexto, em que até 20 cidades estão sem água potável e o exército está mobilizado na área, os diretores da Dorna finalmente chegaram à conclusão de que parece não haver justificativa possível para a organização de uma corrida em Valência.

Já houve declarações muito fortes de pilotos como Márc Marquez e Bagnaia, que na sexta-feira insistiu que não planejava viajar para Valência para correr lá, mesmo que isso lhe custasse o título.

"Espero que eles [na Dorna] levem em consideração o fato de que, em um nível ético, com o que está acontecendo, não é a coisa certa a fazer", disse o atual campeão. "Mesmo ao custo de perder o objetivo final para mim, que é o título, não estou disposto a correr em Valência".

O Motorsport.com entende que três alternativas estão sendo consideradas para uma final substituta: Catar, Jerez, na Espanha, e Portimão, em Portugal.

No caso do circuito de Losail, no Catar, ser escolhido, deve-se ter em mente que a Fórmula 1 ocupará a pista na semana de 25 de novembro a 1º de dezembro, o que levaria a MotoGP a procurar uma data que provavelmente seria o domingo anterior (24 de novembro).

O que parece claro é que a corrida de encerramento da temporada não será realizada na data programada, mas em uma data posterior.

