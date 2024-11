MotoGP: Martín vence sprint da Malásia; Bagnaia cai e abandona

Jorge Martín, da Pramac, venceu a corrida sprint do GP da Malásia da MotoGP, após a queda e abandono de Pecco Bagnaia, na madrugada de sexta-feira para sábado. Marc Márquez e Enea Bastianini completam o pódio de Sepang da corrida do sábado.

Com a vitória de Martín, a diferença entre os candidatos Martín e Bagnaia ao título vai para 29 pontos, com o espanhol buscando a vitória e torcendo para, no máximo, o terceiro lugar do italiano para garantir a taça com uma etapa de antecedência.

Como foi a corrida sprint?

Antes de tudo, corrida sprint começou com um minuto de silêncio de todo grid pelas vítimas da tragédia em Valência. Além disso, uma chuva fina caia sobre Sepang, gerando incerteza inicial sobre a pista, que continuou seca.

Na largada, Jorge Martín foi muito bem, ultrapassando o pole position e rival Pecco Bagnaia, garantindo a liderança inicial da corrida. Outra largada boa foi a de Marc Márquez, que subiu para terceiro e pressionou o italiano da Ducati, que quase caiu tentando segurar a posição contra o hexacampeão da categoria rainha.

Bagnaia conseguiu se recuperar, e os três primeiros colocados disputavam, nos detalhes, as posições, com o italiano e Márquez preparando para o ataque ao rival à frente.

No entanto, o italiano perdeu a frente sofreu uma queda na curva nove da pista na volta três da sprint, abandonando a corrida e aumentando a vantagem do espanhol na liderança do campeonato de pilotos e também na corrida, se distanciando em um minuto do segundo lugar.

Nas voltas seguintes, Marc tirava décimos da diferença para Martín, mas a vantagem à frente, junto das poucas voltas da sprint, garantiam a vitória de Jorge. Em terceiro, Bastianini, que tinha caído no final do Q2, aproveitou e tomava a posição no pódio, com mais de três segundos de diferença para Áleix Márquez.

Enquanto isso, Pedro Acosta escalava posições, vindo da segunda metade do grid, disputando posições com o companheiro de moto KTM, Jack Miller.

Após a queda do rival, Jorge Martín seguiu tranquilo, garantindo a liderança vindo da ultrapassagem na largada, e vencendo a corrida sprint da Malásia.

