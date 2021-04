Jorge Martin, estreante na MotoGP, conquistou a pole nesse sábado (03) para o GP de Doha. O grid de largada da segunda etapa da temporada de 2021, que acontecerá novamente no Catar, contará com Martin, Johann Zarco e Maverick Viñales na primeira fila.

O piloto da Pramac foi o mais rápido do Q2 em Losail, cravando 1min53s106. Seu companheiro de equipe, Zarco, registrou o tempo de 1min53s263 e ficou com a segunda posição. Viñales, da Yamaha, vem logo em seguida para fechar os três primeiros, marcando 1min53s267.

Valentino Rossi ficou com o 21º lugar no grid de largada.

Veja abaixo a tabela completa:

