Jorge Martin foi o grande nome do sábado (03) na MotoGP. O espanhol da Pramac Ducati conquistou a pole position para o GP de Doha, a segunda prova no Catar, com o tempo de 1min53s106 no Q2, já com o cronômetro zerado.

Ao seu lado, o seu companheiro de equipe, Johann Zarco, 0s157 mais lento. Maverick Viñales, vencedor da corrida do último domingo e que chegou a liderar a sessão, teve que se conformar com o terceiro lugar.

Valentino Rossi teve um treino para esquecer e será apenas o 21º no grid, na penúltima posição. O atual campeão da MotoGP, Joan Mir, esteve no Q1 e passou para a fase decisiva do quali, mas apenas fechará a terceira fila, em nono.

O Treino

Q1

Nomes pesados estiveram presentes no Q1. Joan Mir, Valentino Rossi, Miguel Olvieira, Danilo Petrucci, Takaaki Nakagami, Álex Márquez, Pol Espargaró, Brad Binder, Enea Bastianini, Luca Marini, Lorenzo Savadori e Iker Lecuona participaram da primeira parte do quali.

Melhor para o atual campeão, que cravou 1min53s931, seguido de Oliveira, a 0s289. Marini foi o terceiro, não conseguindo passar para o Q2 por 0s008.

Rossi foi apenas o penúltimo e vai largar em 21º.

Q2

Junto com Mir e Oliveira, o Q2 foi composto por Jack Miller, Francesco Bagnaia, Johann Zarco, Fabio Quartararo, Jorge Martin, Aleix Espargaró, Franco Morbidelli, Alex Rins, Maverick Viñales e Stefan Bradl.

Martin começou com tudo, fazendo 1min53s892, mas foi superado por Morbidelli a 10 minutos do final, com 1min53s794. Mas o espanhol mostrou força e retomou a ponta logo em seguida, com 1min53s597. Aleix Espargaró tomou o segundo posto, a 0s153 do líder.

Assim, a primeira metade do Q2 tinha Martin, Espargaró e Morbidelli na primeira fila. Vencedor da corrida da semana passada, Viñales era apenas o nono colocado.

Após breve intervalo, Viñales deu a resposta, cravando 1min53s383, tempo que ele conseguiu melhorar, com 1min53s267, já com o cronômetro zerado.

Mas nada estava decidido e Zarco superou Viñales, que também foi superado na sequência por Martin 1min53s106. Com isso, a dupla da Pramac liderará o grid, com Viñales fechando a primeira fila.

O espanhol consegue o feito apenas na sua segunda corrida na categoria rainha.

A largada do GP de Doha acontece neste domingo, às 14h, horário de Brasília.

Grid de largada

