Valentino Rossi disse que nunca esteve forte no sábado do GP de Doha, depois de ficar em 21º lugar, seu pior resultado de classificação na MotoGP.

O piloto da Petronas SRT Yamaha passou pelo Q1 neste sábado em Losail e não conseguiu passar par ao Q2, tendo admitido após a sessão que não era “forte o suficiente” para lutar por um bom resultado.

No final, Rossi conseguiu registrar apenas 1min54s881, cerca de 1s7 mais lento do que a volta do GP do Catar que o colocou em quarto lugar no grid, e 1s7 do estreante Jorge Martin, da Pramac.

Isto significa que Rossi largará em 21º no GP de Doha - o seu pior resultado de classificação na MotoGP.

Justificando o ocorrido, Rossi disse: “Hoje é muito difícil porque nunca fui forte."

“Tentamos melhorar as sensações com a moto, com a traseira, mas sofri muito."

“Estou com falta de aderência na aceleração .... Sofro muito e meu ritmo não está bom."

“Além disso, na classificação com o pneu novo, nunca tive a sensação de ser rápido o suficiente."

“Na semana passada estava bom com os novos pneus e, assim, tentámos fazer algo para melhorar a vida, mas infelizmente não sou rápido o suficiente.

“Vai ser difícil, tenho que começar por trás. Temos que entender e veremos. ”

O desempenho de Rossi contrasta com os de seus companheiros de equipe, com Maverick Viñales completando a primeira fila do grid, Fabio Quartararo terminando em quinto e Franco Morbidelli em 10º com sua Yamaha 'A-spec'.

Admitindo que está “com problemas” com o ritmo de corrida, Rossi simplesmente espera não ficar muito atrás na corrida.

“Para amanhã é difícil porque começo atrás, mas estou com muitos problemas com o ritmo, o ritmo não é rápido o suficiente”, acrescentou.

“Então, eu preciso tentar ficar com o grupo dos caras da frente."

“A semana passada foi uma longa fila, então mais ou menos todo mundo está na fila, não tem uma grande diferença entre o grupo. Então, é tentar ficar com eles e ver", concluiu.

