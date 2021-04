Neste domingo, a MotoGP realizou a terceira etapa da temporada 2021. E em um movimentado GP de Portugal, Fabio Quartararo venceu com boa folga após a queda de Álex Rins, seu principal rival ao longo da prova.

Apesar de uma largada ruim, caindo da pole para sexto, o francês da Yamaha fez uma ótima corrida de recuperação e logo superou as Ducatis e Suzukis para assumir a ponta, mas sempre com Álex Rins em sua traseira.

Mas a boa disputa entre os dois pilotos acabou a sete voltas do fim, quando Rins caiu e abandonou, juntando-se a Miller, Rossi, Oliveira e mais.

Com isso, as outras duas posições do pódio ficaram com Bagnaia, que também fez uma ótima recuperação após sair de 11º, depois de perder a pole ontem devido a uma volta cancelada, e o atual campeão, Joan Mir.

Enquanto isso, Marc Márquez teve uma corrida de altos e baixos em sua reestreia. O hexacampeão saiu de sexto e subiu para terceiro na primeira volta, mas a falta de ritmo o alcançou rapidamente, chegando a cair para décimo. Mas acabou sendo beneficiado pelos abandonos para terminar em sétimo.

