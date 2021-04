O GP de Portugal da MotoGP, realizado neste domingo, foi muito movimentado na pista e trouxe um novo líder para o campeonato. Com duas vitórias consecutivas, Fabio Quartararo assumiu a ponta, e abre uma vantagem considerável para o segundo colocado, Francesco Bagnaia.

A disputa entre Yamaha e Ducati promete para a temporada 2021 e, no momento, Quartararo tem uma diferença de 15 pontos para o italiano, enquanto o outro piloto da montadora japonesa, Maverick Viñales, completa o top 3, cinco pontos atrás.

Mais atrás, o hexacampeão Marc Márquez começa a temporada com nove pontos conquistados e a 14ª posição. Confira a situação do Mundial de Pilotos da MotoGP:

Entre as equipes, a oficial da Yamaha também está na ponta, graças às vitórias de Quartararo e Viñales nas três etapas do ano até aqui, com a Suzuki em segundo, mas bem mais atrás, com 41 pontos de diferença.

Já entre os construtores, a disputa é bem mais apertada. A Yamaha, com 100% de aproveitamento, está em primeira, já que vale apenas o melhor resultado para este Mundial, mas tem a Ducati não muito atrás, com apenas 15 pontos de diferença.

Posição Chassi Pontos 1 Yamaha 75 25 25 25 - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Ducati 60 20 20 20 - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 Suzuki 42 13 13 16 - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 Aprilia 25 9 6 10 - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 KTM 22 3 8 11 - - - - - - - - - - - - - - - - - 6 Honda 20 8 3 9 - - - - - - - - - - - - - - - - -

F1 2021: POLE 99 de Hamilton e Pérez INCOMODA Verstappen para o GP da Emilia Romagna, em Ímola | Q4

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #098 – TELEMETRIA: A verdade sobre motor Honda e tudo sobre o GP da F1 em Ímola

Your browser does not support the audio element.