A MotoGP confirmou que realizará uma etapa comemorativa dos 75 anos do Mundial no GP da Grã-Bretanha marcado para agosto em Silverstone, conforme adiantado pelo Motorsport.com.

Em maio, o Motorsport.com revelou que a Dorna, promotora do Mundial e recentemente adquirida pela Liberty Media, estava promovendo entre as equipes do campeonato a iniciativa de comemorar o 75º aniversário do Campeonato Mundial, criado em 1949, com decorações especiais em estilo retrô e vintage.

Isso é algo já feito por outras categorias, como a NASCAR Cup Series em seu Throwback Weekend em Darlington.

O desejo da empresa era que fosse um evento especial, com os rumores apontando para o GP da Grã-Bretanha. E finalmente saiu a confirmação de que será em Silverstone, no fim de semana de 2 a 4 de agosto de 2024.

Assim, o Mundial dará início às suas atividades especiais de aniversário em um templo do esporte como Silverstone, que foi o palco da corrida inaugural da F1 em 1950.

"Pela primeira vez nos 75 anos de história do esporte, todas as motos e pilotos do grid correrão em Silverstone com uma pintura especial e exclusiva, tudo com um toque de estilo retrô", diz o comunicado.

"Inspirando-se em qualquer capítulo de suas histórias individuais, todas as 11 equipes do grid - incluindo as cinco equipes de fábrica - correrão com sua própria pintura vintage", continuaram, dando a entender que as pinturas farão parte da história de cada equipe.

Todas essas pinturas serão reveladas na quinta-feira, 1º de agosto, em um evento especial no pitlane, a partir das 15h (horário do Reino Unido), que será transmitido ao vivo.

Cada moto será revelada no pitlane "diante do público, que poderá assistir ao evento gratuitamente se tiver um ingresso para quinta-feira".

A MotoGP promete que esse evento será apenas "o começo", pois o estilo retrô irá além das motos e também estará presente no carro de segurança da BMW e até mesmo nas comemorações do pódio, com outras exibições durante o fim de semana.

Será algo inédito para a MotoGP, que planejava originalmente a homenagem para o próximo GP da temporada 2024, em Assen, no fim de junho. Porém, as equipes pediram mais tempo para a preparação.

